Exjugadores chilenos liquidaron a Rueda: "Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible"

La Selección Colombia quedó a puertas de la posibilidad de disputar un cupo para el Mundial de Catar 2022 y ahora deberá verlo por televisión, junto a su similar chileno que completó su segunda ausencia consecutiva en una cita mundialista.

Ambos equipos eliminados, parecen vivir el duelo juntos y más cuando los une un entrenador: Reinaldo Rueda. El estratega que dirigió a ambas selecciones durante las Eliminatorias Sudamericanas que terminaron a finales de marzo.

En Chile, molestos por una nueva ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, no dudaron en buscar culpables y uno de ellos fue Rueda, de quien aseguran que su elección “fue mala” para dirigir a la selección.

Buscó jugadores donde no tenía que buscar, no citó a los que no tenía que citar

“La elección del técnico de Chile fue mala. El que vino y dijo (Arturo Salah, expresidente de la ANFP): ‘es Rueda’, nos liquidó. Buscó jugadores donde no tenía que buscar, no citó a los que no tenía que citar. Rueda desgastó al plantel. Tenía a Mena y no quería citarlo, ¿por qué no cita al mejor lateral que teníamos que juega en Argentina? ¿qué tiene contra él si ni lo conoce?”

El exarquero Nicolás Peric en declaraciones a Fanáticos de la Selección de Agricultura FM no dudó en afirmar que lo hecho por el técnico colombiano durante su paso por Chile fue negativo.

Sin embargo, Peric no fue el único en referirse a Rueda y uno de los protagonistas de la ‘Generación Dorada’ Mauricio Pinilla también se unió a las declaraciones de su colega.

Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible

“Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible. Le acortó el último pedazo a Marcelo Díaz, que, quizá en su momento, pudo haber estado en el inicio de las Eliminatorias. Estaba en Racing y era titular”

Asegurando que Rueda no contó con un histórico de la selección chilena como Marcelo Díaz, Pinilla no dudó en afirmar que aunque el colombiano “era muy buen tiempo”, su manera de trabajar era “horrible”.

Reinaldo Rueda y su paso por la Selección de Chile

El paso del director técnico dejó una a la selección austral un cuarto lugar en la Copa América de Brasil 2019 y un saldo negativo de cuatro puntos en la misma cantidad de partidos jugados, donde cayó contra Uruguay y Venezuela, igualó con Colombia de local y su única victoria se dio contra Perú también en casa.

