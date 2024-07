Revelaron qué respondió el árbitro de la final de Copa América sobre los polémicos penaltis que no pitó a Colombia

Más de una semana ha pasado desde que se disputó la final de la Copa América, la cual terminó con el título de Argentina sobre Colombia gracias a un gol sobre el final por parte de Lautaro Martínez.

Más allá del fútbol, este encuentro también dejó varias polémicas sobre el terreno de juego gracias a las decisiones del juez brasileño, Raphael Claus.

Una de las controversias más grandes se dio en una jugada puntual sobre el delantero Jhon Córdoba dentro del área. Esta no fue sancionada por el colegiado, incluso teniendo la intervención del VAR.

Esto respondió Claus sobre el penal no pitado

Para muchos, la jugada de Córdoba fue un penal muy claro, sin embargo, para el árbitro brasileño esta jugada no estuvo dentro de sus consideraciones pues lo vio como un choque entre ambos jugadores (Córdoba y MacAllister).

En sus más recientes declaraciones, el delantero que milita en el fútbol de Rusia aseguró que durante el juego, el árbitro le dijo que "se levantara", dejando claro que no era penal.

"Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, dijo el colombiano.

Cabe recordar que durante esta jugada, incluso, Claus mostró tarjeta amarilla al colombiano porque, según él, el delantero fue quien causó la falta.

Foto: AFP

¿Qué pasó con los audios del VAR?

Durante todo el desarrollo de la Copa América, la Conmebol compartió los audios del VAR de cada juego, sin embargo, los de la final no fueron publicados.

Para callar un poco las críticas hacia el ente sudamericano, se conoció que el polémico Claus fue elegido como “el mejor árbitro” del certamen continental, el cual tuvo un nivel bastante regular a nivel de arbitraje.