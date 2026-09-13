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¿Cuáles son los alimentos que podrían ayudar a proteger las bacterias benéficas de la boca?

Estudios han logrado establecer que cepillarse los dientes no es suficiente para proteger a los microbios positivos dentro de la boca.

Foto: Creado con ChatGPT.
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Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
05:42 p. m.
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Por años los expertos han alertado sobre el consumo de los principales alimentos que pueden generar un impacto negativo no solo en la microbiota intestinal, sino también para la salud bucal de las personas.

Aunque se ha identificado que los alimentos azucarados pueden provocar caries dentales, poco se habla de aquellos alimentos que son capaces de cuidar y proteger los microbios orales.

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Alimentos que protegen las bacterias buenas de la boca

Expertos han señalado que conservar un buen microbioma no solo es importante para la salud dental ya que investigaciones han encontrado que estos microbiomas negativos están relacionados con la generación de otras enfermedades como las cardiovasculares, depresión, enfermedad de Alzheimer, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide e incluso parto prematuro.

Según Laura Weyrich, profesora asociada de Antropología y Bioética de la Universidad Estatal de Pensilvania, en conversación con la BBC, hay alimentos que ayudan a cultivar un microbioma oral saludable.

Algunos de estos son aquellas verduras de hojas verdes como la col rizada, las espinacas, la remolacha y los rábanos, pues contienen altos niveles de nitrato que son consumidos por las bacterias positivas de la boca.

Paradójicamente, masticar ajo también se encuentra relacionado con la salud oral ya que contiene una sustancia que ataca a las bacterias responsables de las caries.

Según Christine Wu, profesora de odontología pediátrica en la Facultad de Odontología de la Universidad de Illinois en Chicago, algunos alimentos como el jugo de arándanos tiene la capacidad de prevenir el crecimiento de la placa dental al inhibir las bacterias que también generan mal aliento.

Otros alimentos relacionados con la protección de estas bacterias benéficas son la miel, el queso y algunos alimentos fermentados.

Dentro de las conclusiones de los expertos, es importante darle prioridad a los alimentos como los vegetales integrales, verduras, frutas enteras, legumbres y cereales integrales, en lugar de los carbohidratos refinados.

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Otros consejos para prevenir las bacterias generadoras de caries

Pese a que ya se mencionaron los alimentos que ayudan a los microbios orales positivos, los expertos fueron enfáticos en seguir realizando el uso constante del cepillado y la seda dental para prevenir la formación de caries.

Como parte de las opciones de alimentación, Weyrich sugirió consumir ensaladas verdes con secciones de queso, verduras, hortalizas verdes y una taza de té caliente para beneficiar al organismo y los microbios positivos de la boca.

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