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"Este es un club ganador y yo también lo soy": James Rodríguez en su presentación oficial

El nuevo refuerzo de Atlético Nacional fue presentado en el Atanasio Girardot ante los hinchas 'verdolagas'.

Palabras de James en el Atanasio Girardot.
Foto: Atlético Nacional.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
04:22 p. m.
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Después del sorpresivo anuncio del fichaje de James Rodríguez al Atlético Nacional, el capitán de la Selección Colombia fue presentado oficialmente ante sus hinchas en el estadio Atanasio Girardot en la previa al duelo que jugará el 'Rey de copas' ante Águilas Doradas por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II.

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Aunque el nuevo #23 fue presentado antes del partido, el entrenador Lucas González no lo incluyó en la lista de convocados, por lo que el debut de James tendrá que esperar unos días más mientras logra sumar más minutos de entrenamiento con su nuevo equipo; durante la rueda de prensa oficial, Rodríguez había manifestado que estaba disponible para jugar de inmediato si así lo necesitaba el entrenador.

¿Qué dijo James en su presentación ante los hinchas?

En compañía de sus hijos, el flamante refuerzo de Atlético Nacional llegó al máximo escenario de los antioqueños para ser ovacionado por la hinchada verde. Con la edición 2014 de la piel de la Selección Colombia exhibida, donde James fue figura y goleador del mundial, y en presencia de directivos del club, el volante mostró ante el público la camiseta con el #23 que usará durante el resto de la temporada.

"Este es un club ganador y yo también lo soy", fue la frase con la que James emocionó a todo el público 'verdolaga' en una presentación corta pero emocionante, que sirvió como abrebocas para lo que será el esperado debut del talentoso jugador colombiano.

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Despedida de David Ospina

La emotiva jornada no solo contó con la bienvenida a James Rodríguez; el portero David Ospina, quien no pudo ser despedido a mitad de año por su presencia en el Mundial 2026, regresó al Atanasio Girardot para despedirse oficialmente de Atlético Nacional, con quien logró salir campeón en el segundo semestre del 2024 después de su retorno al club.

"Espero seguir el ejemplo de él (David Ospina)", afirmó James en el evento. Ambos jugadores han compartido por varios años convocatorias a la Selección Colombia, además de tener una relación familiar después de que el nuevo jugador de Nacional estuviera casado con la hermana del portero, con quien tuvieron una hija.

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