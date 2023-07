Selección de Jamaica sorprendió a Francia en el Mundial Femenino 2023: resumen de la jornada

Francia no pasó del empate en su debut en el Mundial femenino contra Jamaica este domingo 23 de julio, mientras que Suecia y Países Bajos, serias contendientes al título, vencieron sin brillo sus respectivos partidos contra Sudáfrica (2-1) y Portugal (1-0).

En el tercer partido de la jornada, las francesas dominaron, pero fueron incapaces de encontrar una grieta en la sólida defensa jamaicana. En la recta final, las europeas creyeron llevarse el partido sobre la bocina cuando con un remate de cabeza de Kady Diani pero éste fue rechazado primero por el larguero y después por el poste, sin llegar a entrar (minuto 90).

𝗜𝘁'𝘀 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗦𝘆𝗱𝗻𝗲𝘆 🤝

Les Bleues had been pushing forward, but in the end they were unable to find the opener.



🔜🇫🇷🇧🇷 on Saturday, July 29#FRAJAM | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/4kGbgXsazo