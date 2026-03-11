Retirarán la camiseta de Russell Westbrook, leyenda en Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder homenajeará al exjugador Russell Westbrook con la retirada de su camiseta número 0 en el Paycom Center.

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El reconocimiento se realizará durante el partido frente a los New York Knicks el próximo 7 de febrero y será el segundo dorsal que la franquicia elevará al techo de su pabellón.

¿Cuándo será el retiro de la camiseta?

Westbrook, una de las figuras más importantes de la franquicia, vistió este dorsal durante 11 temporadas con la franquicia y dejó una huella, tanto por sus actuaciones deportivas como por su relación con los fanáticos.

La distinción convertirá su camiseta en la segunda de la franquicia en ser retirada y elevada al techo del Paycom Center. Hasta ahora, el único jugador que había recibido este reconocimiento era Nick Collison.

El reconocimiento también destaca una de las etapas más importantes de la carrera de Westbrook, quien llegó a la franquicia en 2008 después de ser seleccionado en la cuarta posición del Draft de la NBA. Su paso por Oklahoma City se extendió hasta 2019, cuando fue traspasado a los Houston Rockets.

¿Cómo le fue a Westbrook con OKC?

Durante ese periodo compartió equipo con Kevin Durant, con quien conformó una de las parejas más destacadas de la competición. Ambos lideraron al Thunder hasta las Finales de la NBA de 2012, en las que el conjunto cayó frente a Miami Heat que comandaba LeBron James.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en la temporada 2016-2017, cuando recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA. Con ese reconocimiento se convirtió en el segundo integrante de la franquicia en conseguirlo, después de Kevin Durant, quien había obtenido el galardón en 2014.

Westbrook disputó 18 temporadas en la NBA y defendió también los colores de Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Washington Wizards, Denver Nuggets y Sacramento Kings.

Su trayectoria estuvo marcada especialmente por los triple-dobles, una estadística que registra dobles dígitos en tres categorías diferentes durante un mismo partido. El base terminó su carrera con 209 registros de este tipo, cifra que lo convirtió en el jugador con más triple-dobles en la historia.

Además, fue seleccionado nueve veces para el Juego de las Estrellas y terminó como máximo anotador de la NBA en las temporadas 2014-2015 y 2016-2017. Sus promedios al finalizar su carrera fueron de 20.9 puntos, 6.9 rebotes y 8.0 asistencias por encuentro.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.