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¡Retumbó Miami con el himno de Colombia! Así sonó previo al duelo contra Portugal

Miles de colombianos llenaron el estadio de Miami y cantaron con el alma las estrofas del himno nacional.

Noticias RCN

junio 27 de 2026
06:24 p. m.
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Por tercera ocasión consecutiva, la Selección Colombia fue local en la Copa del Mundo. Luego de llenar de camisetas amarillas los estadios de Ciudad de México y Guadalajara, el turno fue para Miami, donde también hubo superioridad total frente a los aficionados de Portugal.

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En los actos protocolarios, sonó el himno nacional de la República de Colombia, donde los hinchas, los 26 jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico cantaron con el alma, haciendo retumbar la ciudad. Unas estrofas que se replicaron por millones en territorio colombiano.

Con la mano en el pecho y con la misma emoción que se vivió en los partidos anteriores, los futbolistas colombianos no negaron aliento para este emotivo momento.

Colombia define su posición en el grupo K del Mundial

En este enfrentamiento de la Selección Colombia ante Portugal, se define el liderato del grupo K. Antes del compromiso, el equipo nacional llegaba como líder con 6 puntos, mientras que los lusos tenían 4, por lo que un empate es suficiente para quedar en primera posición.

Si Colombia logra quedarse con el primer puesto, deberá enfrentarse a uno de los mejores terceros, que en este caso sería la selección de Ghana. En caso de una derrota, se medirá al segundo del grupo K, que terminó siendo la selección de Croacia.

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