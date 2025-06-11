CANAL RCN
Cristiano Ronaldo: el llanto tras la muerte de Diogo Jota y la razón por la que no asistió al funeral

El capitán de la Selección de Portugal se refirió al trágico accidente de su compañero hace 4 meses.

Cristiano Ronaldo Diogo Jota
FOTO: Diogo Jota Instagram

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
07:09 p. m.
La muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva el 1 de julio de 2025 dejó una profunda huella en el fútbol mundial. Ambos fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera A-52, cerca de Zamora, España.

Según reportes de la Guardia Civil, el vehículo conducido por Diogo, un Lamborghini, se salió de la vía a las 00:30 horas, chocó contra un guardarraíl y se incendió. Los hermanos murieron en el lugar a causa de quemaduras y traumatismos, sin que otros vehículos estuvieran involucrados.

El funeral, realizado en Gondomar y con la presencia de más de 2.000 asistentes, fue un acto íntimo y solemne. Sin embargo, la ausencia de Cristiano Ronaldo, compañero de Jota en la selección de Portugal, generó debate entre aficionados y medios de comunicación.

En una reciente entrevista con Piers Morgan, el capitán luso rompió el silencio y explicó los motivos de su decisión.

Las razones personales de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue directo al explicar por qué no asistió al funeral: “Después de la muerte de mi padre, nunca volví a un cementerio. Además, donde voy, se arma un circo. No fui porque la atención se dirigiría a mí”.

El jugador aseguró que no necesitaba cámaras para demostrar su afecto o respeto: “No necesito cámaras para mostrar respeto; lo hago detrás de escena”. Su postura, aunque cuestionada por algunos, buscó mantener el enfoque en el duelo de la familia y no en él.

La conciencia tranquila del capitán portugués

Frente a las críticas recibidas, Ronaldo fue enfático: “No tengo remordimientos; mi conciencia es buena y libre. La gente me critica, pero cuando sientes que hiciste lo correcto, no te preocupas”. Estas declaraciones reforzaron su intención de actuar con coherencia y discreción ante un momento de dolor compartido.

El astro también recordó con emoción a su compañero: “Era un muy buen tipo, tranquilo y un buen jugador. Me gustaba mucho reunirme con él y compartir grandes momentos. Fue triste”.

Sobre el momento en que recibió la noticia, añadió: “No lo creí cuando me enviaron los mensajes, lloré mucho. Fue un momento muy difícil para todos, para el país, las familias, los amigos y los compañeros de equipo”.

