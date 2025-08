Revelan quién es el traductor de Luis Díaz en Bayern Múnich: ya se volvieron amigos

Luis Díaz sigue en su periodo de adaptación como nuevo jugador del Bayern Múnich. El extremo colombiano ya sumó sus primeros minutos y está integrado en la estructura del equipo, pero hay una situación que sin dudas le pondría barreras y es el lenguaje.

'Lucho' es el único jugador hispanohablante del equipo y sumado a eso, su inglés no es el mejor. Sin embargo, uno de los referentes del equipo lo habría tomado bajo el brazo y estaría siendo su apoyo como traductor.

De acuerdo a lo reportado por Bild, Díaz venía siendo apoyado por el portugués Palhinha, quien también hablaba español, pero este jugador terminó siendo transferido al Tottenham Hotspur, por lo que el colombiano quedó con el mismo problema.

Sin embargo, se indicó que Joshua Kimmich, uno de los referentes del cuadro 'bávaro', sabe español desde hace 10 años, pues aprendió ante la presencia de jugadores españoles y sudamericanos en el equipo, así como ante la inminente posibilidad de fichar por un club de España.

A pesar de que se ha dudado mucho sobre el nivel de inglés de Luis Díaz, quien vivió durante varios años en Inglaterra, uno de los nativos de ese país lo defendió. Se trata de Harry Kane, quien indicó que no ha sido un problema la comunicación con el colombiano.

Su inglés está bien. Obviamente no hay muchos jugadores que hablen español en el equipo, yo no, pero su inglés no está tan mal, se ha comunicado muy bien con el equipo. Se habla tanto inglés como alemán, si puede hablar inglés no será un problema.