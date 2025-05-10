FOTO: se reveló la que sería la camiseta alternativa de la Selección Colombia en el Mundial y hay controversia

La Selección Colombia clasificó de manera directa al Mundial 2026 y el país ya está palpitando ese importante acontecimiento.

Es así como no solo se ha hablado de los amistosos programados y de los posibles convocados, sino que también se ha comenzado a analizar cómo serán las equipaciones que utilizará la 'tricolor' en la próxima cita mundialista.

Y, en medio de esa coyuntura, en las últimas horas se filtró la que presuntamente sería la camiseta alternativa de Colombia.

Por lo tanto, tras ver las fotos que están circulando en redes sociales, se ha generado controversia debido a que no todos los seguidores de la Selección Colombia se han mostrado de acuerdo con el diseño y el color.

En foto: estaría sería la supuesta camiseta alternativa de la Selección Colombia en el Mundial del 2026

Según filtró el periodista Guillermo Arango, utilizando imágenes de Footy Headlines, una de las cuentas que siempre está al tanto de lo que ocurre con las equipaciones de los equipos, la camiseta alternativa de la Selección Colombia tendría una especie de rombos alargados que serían azules oscuros.

Mientras tanto, el fondo de la camiseta llevaría un azul más claro y los bordes serían amarillos.

Estas han sido las reacciones de los hinchas de la Selección Colombia tras ver la supuesta camiseta alternativa para el Mundial 2026

A partir de la imagen filtrada, varios seguidores de la Selección Colombia han manifestado que no están conformes con el diseño propuesto.

"Uy no", "diseños muy regulares en comparación a otros", "no nos identifica ese color" y "muy mal", han sido algunos de los comentarios en X.

Sin embargo, otros hinchas de la 'tricolor' han indicado que no les parece relevante porque "la camiseta no juega" o que les parece bien que se intenten lanzar diseños más "atrevidos".

¿Cuándo serán los amistosos de la Selección Colombia?

La Selección Colombia jugará sus dos primeros amistosos de preparación en octubre.

El primer partido será contra México, el sábado 11 de octubre, a la 8:00 de la noche, en el AT&T Stadium de Texas.

Y, posteriormente, el martes 14 de octubre, a las 7:00 de la noche, se medirá ante Canadá en el estadio Red Bull Arena de New Jersey.