ALARMA en la Selección Colombia de mayores: podría haber una baja de último momento

En la mañana de este domingo 5 de octubre de 2025, hubo actividad en la Serie A de Italia y el Cagliari de Yerry Mina visitó la cancha de Udinese.

El defensa central, como ha sido habitual a lo largo de la temporada, fue titular, pero tuvo que ser sustituido cuando el partido recién se encontraba en el minuto 17.

RELACIONADO Esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia para amistosos de octubre

La razón fue que presentó molestias físicas que le impidieron continuar defendiendo la zaga del Cagliari en el partido que, finalmente, tras los 90 minutos, quedó 1-1.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que Yerry Mina fue uno de los defensas que Néstor Lorenzo convocó para los amistosos vs. México y Canadá, hay alarmas en la Selección Colombia.

¿Será desconvocado Yerry Mina de la Selección Colombia para los partidos amistosos vs. México y Canadá?

Luego de hablar con el cuerpo médico del Cagliari, Yerry Mina explicó que sintió una molestia muscular en uno de sus gemelos y los especialistas tomaron la decisión de sustituirlo de inmediato.

En consecuencia, hasta el momento se ha conocido que la Selección Colombia ya estableció comunicación para tener claridad de qué fue lo que le sucedió a Yerry Mina y determinar si puede o no contar con él para los amistosos.

Es así como al defensa central se le harán los exámenes diagnósticos correspondientes y, tras ver las imágenes, la Selección Colombia recibirá la noticia que le permitirá llegar a una conclusión.

En video: este fue el momento exacto en el que se lesionó Yerry Mina

Yerry Mina quedó tendido en el terreno de juego al minuto 17 y pidió de inmediato la atención médica.

Sin embargo, en la Selección Colombia y en Cagliari quedó algo de tranquilidad debido a que el defensa central pudo salir caminando por sus propios medios y no tuvo que subirse a una camilla.