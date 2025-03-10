Principales novedades de la Selección Colombia: varios titulares no fueron convocados
El técnico Néstor Lorenzo reveló la lista de 25 jugadores convocados para enfrentar a México y Canadá con varias novedades.
Noticias RCN
octubre 03 de 2025
09:04 a. m.
09:04 a. m.
Este 3 de octubre, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos donde la Selección Colombia se enfrentará a México y Canadá en Estados Unidos, presentando varias novedades.
Entre lo más llamativo está el cambio de porteros, pues sorpresivamente no está Camilo Vargas, titular del combinado nacional. En su lugar se encuentra Álvaro Montero, quien regresó al proceso, a pesar de su poca continuidad en Vélez de Argentina.
Principales novedades en la convocatoria de la Selección Colombia
Altas:
- Juan Camilo Hernández - Real Betis
- Kevin Serna - Fluminense
- Rafael Santos Borré - Internacional
- Johan Carbonero - Internacional
- Álvaro Montero - Vélez
- Yaser Asprilla - Girona FC
Bajas:
- Jhon Córdoba
- Dayro Moreno
- Camilo Vargas
- Jhon Arias
- Santiago Arias
- Marino Hinestroza
- Jorge Carrascal
Los 25 jugadores convocados por Néstor Lorenzo
- Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Kevin Serna – Fluminense (BRA)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)