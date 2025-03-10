Principales novedades de la Selección Colombia: varios titulares no fueron convocados

Este 3 de octubre, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos donde la Selección Colombia se enfrentará a México y Canadá en Estados Unidos, presentando varias novedades.

RELACIONADO Esta es la convocatoria oficial de la selección Colombia para amistosos

Entre lo más llamativo está el cambio de porteros, pues sorpresivamente no está Camilo Vargas, titular del combinado nacional. En su lugar se encuentra Álvaro Montero, quien regresó al proceso, a pesar de su poca continuidad en Vélez de Argentina.

Principales novedades en la convocatoria de la Selección Colombia

Altas:

Juan Camilo Hernández - Real Betis

Kevin Serna - Fluminense

Rafael Santos Borré - Internacional

Johan Carbonero - Internacional

Álvaro Montero - Vélez

Yaser Asprilla - Girona FC

Bajas:

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Camilo Vargas

Jhon Arias

Santiago Arias

Marino Hinestroza

Jorge Carrascal

Los 25 jugadores convocados por Néstor Lorenzo