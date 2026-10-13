CANAL RCN
Deportes

Revelaron la verdad sobre Duván Vergara: deuda con América e interés de Nacional y Junior

El representante de Duván Vergara habló sobre los problemas financieros de América de Cali y el futuro del extremo monteriano.

Duván Vergara América de Cali (2)
FOTO: Duván Vergara - Instagram

Ángel Ballén

octubre 13 de 2026
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Duván Vergara volvió a ser tema de conversación en el fútbol colombiano tras conocerse que América de Cali está en deuda con el jugador tras su segundo ciclo en el equipo. El extremo no habría recibido el dinero que le correspondía tras su transferencia a Racing de Avellaneda en julio de 2025.

Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali
RELACIONADO

Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali

Desde el club confirmaron que existen incumplimientos con el jugador y que estaban trabajando para ponerse al día. Por su parte, desde el entorno de Vergara confirmaron que se mantiene la buena relación entre las partes y están a disposición de llegar a un acuerdo.

En medio del caos, fuentes cercanas a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional informaron que estarían buscando a este jugador para 2027. Ante todos los rumores, el representante de Vergara, Kormac Valdebenito, entregó su versión.

¿Qué dijo el representante de Duván Vergara sobre la deuda de América de Cali?

En diálogo con el 'Super Combo del Deporte', expresó que en estos momentos hay diálogos con las directivas de América de Cali y que a corto plazo esperan llegar a un acuerdo que los deje satisfechos. Eso sí, fue enfático en que hay buena relación.

Ese tema ya se hizo público, pero uno en la familia también se pelea. Ellos, Duván y la familia Gómez (dueños de América) se quieren mucho, es un tema que ya estamos resolviendo y no debería ser un tema a futuro.

¿Duván Vergara volverá al fútbol colombiano?

Actualmente, Vergara tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2028, por lo que un eventual regreso al fútbol colombiano en 2027 está sujeto a la negociación correspondiente entre clubes, sea al América de Cali o a otros equipos interesados.

Sin embargo, la falta de minutos en Argentina preocupa a Valdebenito. Explicó que el último partido importante en el que fue titular fue en la final entre Racing y Estudiantes en diciembre de 2025, pero explicó que tiene que ser prudente, pues siguen en competencia.

Duván la primera, segunda y tercera opción a analizar en caso de regresar a Colombia siempre es el América de Cali, después si el América no nos quiere por lo que sea, obviamente uno es profesional y verá otras opciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Luis Díaz volvió al gol y marcó en Champions League con el Bayern: así fue su anotación

Estadio El Campín

Así se ve la grama de El Campín horas antes del partido de Millonarios vs. Once Caldas

Luis Suárez

¡Récord de Luis Suárez en Europa! Se convirtió en el Máximo goleador del Sporting de Lisboa en Champions League

Otras Noticias

Educación

Atención aspirantes: CNSC confirma importantes cambios en el Concurso Docente 2026

La CNSC anunció modificaciones clave en el cronograma y las inscripciones del Concurso Docente 2026.

Polonia

Murió exparticipante de MasterChef Polonia: esto se sabe

Su deceso se confirmó el 7 de octubre de 2026. ¿Qué ocurrió?

Asesinatos en Colombia

Cámaras de seguridad serían clave para identificar al sicario que asesinó a un dragoneante del Inpec en Cúcuta

Papa León XIV

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar con el que fue diagnosticado el papa León XIV?

Artistas

Luisa Fernanda W reveló cómo descubrió la adicción de Pipe Bueno y la recaída por la muerte de Yeison Jiménez