Revelaron la verdad sobre Duván Vergara: deuda con América e interés de Nacional y Junior

Duván Vergara volvió a ser tema de conversación en el fútbol colombiano tras conocerse que América de Cali está en deuda con el jugador tras su segundo ciclo en el equipo. El extremo no habría recibido el dinero que le correspondía tras su transferencia a Racing de Avellaneda en julio de 2025.

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Desde el club confirmaron que existen incumplimientos con el jugador y que estaban trabajando para ponerse al día. Por su parte, desde el entorno de Vergara confirmaron que se mantiene la buena relación entre las partes y están a disposición de llegar a un acuerdo.

En medio del caos, fuentes cercanas a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional informaron que estarían buscando a este jugador para 2027. Ante todos los rumores, el representante de Vergara, Kormac Valdebenito, entregó su versión.

¿Qué dijo el representante de Duván Vergara sobre la deuda de América de Cali?

En diálogo con el 'Super Combo del Deporte', expresó que en estos momentos hay diálogos con las directivas de América de Cali y que a corto plazo esperan llegar a un acuerdo que los deje satisfechos. Eso sí, fue enfático en que hay buena relación.

Ese tema ya se hizo público, pero uno en la familia también se pelea. Ellos, Duván y la familia Gómez (dueños de América) se quieren mucho, es un tema que ya estamos resolviendo y no debería ser un tema a futuro.

¿Duván Vergara volverá al fútbol colombiano?

Actualmente, Vergara tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2028, por lo que un eventual regreso al fútbol colombiano en 2027 está sujeto a la negociación correspondiente entre clubes, sea al América de Cali o a otros equipos interesados.

Sin embargo, la falta de minutos en Argentina preocupa a Valdebenito. Explicó que el último partido importante en el que fue titular fue en la final entre Racing y Estudiantes en diciembre de 2025, pero explicó que tiene que ser prudente, pues siguen en competencia.