CANAL RCN
Deportes

Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali

Se conoció que en América de Cali están atrasados con un pago correspondiente a la venta del jugador a Racing de Avellaneda.

Duván Vergara América de Cali (1)
FOTO: @duvanvergara11

Ángel Ballén

septiembre 22 de 2026
02:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Duván Vergara y América de Cali confirmaron oficialmente los rumores sobre una deuda existente por parte del club con el jugador. Se reveló que existe un pago pendiente correspondiente al porcentaje que le pertenece al futbolista de su transferencia a Racing de Argentina en 2025.

Duván Vergara reveló deuda de América de Cali y explicó por qué borró fotos con el club
RELACIONADO

Duván Vergara reveló deuda de América de Cali y explicó por qué borró fotos con el club

El Estatuto del Jugador de la FCF establece que cuando un jugador es vendido desde un equipo colombiano, al futbolista le pertenece el 8% del valor total de la transferencia. Vergara salió de América desde hace más de un año y ese pago todavía no se ha realizado.

América de Cali confirmó a través de un comunicado oficial que habían fijado el 15 de agosto como plazo para ponerse al día en la obligación, pero el terremoto del pasado 10 de agosto obligó a cambiar sus planes, pero dejaron claro que buscarán cumplirle al futbolista cordobés.

La decisión de Duván Vergara tras revelarse la deuda

Hace algunos días, el jugador había decidido archivar todas sus fotos y publicaciones relacionadas al América de Cali en sus redes sociales. En su comunicado explicó que era una forma de protestar sobre la situación que se presentó.

Después de que se revelara públicamente la deuda, Vergara volvió a publicar las fotos con la camiseta 'Escarlata como un gesto de paz, principalmente con la hinchada, quienes en los comentarios le han mostrado su respaldo.

Por otro lado, se reporta que Vergara habría comenzado a seguir la cuenta de Atlético Nacional y varios jugadores del equipo antioqueño, por lo que también estaría intentando mandar un mensaje sobre su futuro.

En días pasados, un comentario del extremo causó revuelo. Cuando James Rodríguez fue presentado en Nacional, Duván escribió "el más grande de la historia de Colombia", refiriéndose al volante, pero hubo muchas interpretaciones al respecto.

Además, en entrevistas pasadas, Vergara le ha abierto formalmente la puerta a Nacional. Explicó que le gustaría jugar en este club, debido a que su madre es hincha verdolaga, por lo que sería una forma de cumplirle un sueño. Sin embargo, nunca se han presentado negociaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados

Dimayor

Oficial: Dimayor confirmó la sede para la final de la Liga Femenina

Mohamed Salah

Mohamed Salah fue condenado en Inglaterra: también deberá pagar una multa por omitir información

Otras Noticias

Dólar

Dólar volvió a subir en Colombia: así cerró el precio este 22 de septiembre

El dólar volvió a subir en Colombia este 22 de septiembre y cerró por encima de los $3.200. Revise el precio final, la TRM y cómo se movió durante la jornada.

UNGRD

La prueba reina contra Sandra Ortiz en el caso UNGRD: explosivo testimonio sale a la luz

A la exconsejera para las Regiones la señalan de presuntamente participar en la entrega de un dinero a Iván Name, expresidente del Senado.

Karol G

"Hoy me siento mucho más Bichota": Karol G habla de su transformación, los Latin Grammys y el éxito de 'Baby wow'

Fenómeno de El Niño

Peligro de desborde: cierran importante tramo de las Cataratas de Iguazú por la furia de El Niño

Enfermedades

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano