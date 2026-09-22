Duván Vergara tomó drástica decisión tras hacerse pública la deuda de América de Cali

Duván Vergara y América de Cali confirmaron oficialmente los rumores sobre una deuda existente por parte del club con el jugador. Se reveló que existe un pago pendiente correspondiente al porcentaje que le pertenece al futbolista de su transferencia a Racing de Argentina en 2025.

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El Estatuto del Jugador de la FCF establece que cuando un jugador es vendido desde un equipo colombiano, al futbolista le pertenece el 8% del valor total de la transferencia. Vergara salió de América desde hace más de un año y ese pago todavía no se ha realizado.

América de Cali confirmó a través de un comunicado oficial que habían fijado el 15 de agosto como plazo para ponerse al día en la obligación, pero el terremoto del pasado 10 de agosto obligó a cambiar sus planes, pero dejaron claro que buscarán cumplirle al futbolista cordobés.

La decisión de Duván Vergara tras revelarse la deuda

Hace algunos días, el jugador había decidido archivar todas sus fotos y publicaciones relacionadas al América de Cali en sus redes sociales. En su comunicado explicó que era una forma de protestar sobre la situación que se presentó.

Después de que se revelara públicamente la deuda, Vergara volvió a publicar las fotos con la camiseta 'Escarlata como un gesto de paz, principalmente con la hinchada, quienes en los comentarios le han mostrado su respaldo.

Por otro lado, se reporta que Vergara habría comenzado a seguir la cuenta de Atlético Nacional y varios jugadores del equipo antioqueño, por lo que también estaría intentando mandar un mensaje sobre su futuro.

En días pasados, un comentario del extremo causó revuelo. Cuando James Rodríguez fue presentado en Nacional, Duván escribió "el más grande de la historia de Colombia", refiriéndose al volante, pero hubo muchas interpretaciones al respecto.

Además, en entrevistas pasadas, Vergara le ha abierto formalmente la puerta a Nacional. Explicó que le gustaría jugar en este club, debido a que su madre es hincha verdolaga, por lo que sería una forma de cumplirle un sueño. Sin embargo, nunca se han presentado negociaciones.