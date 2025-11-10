Monumental goleada de Colombia: victoria 4 a 0 contra México en partido amistoso

Júbilo tricolor en Estados Unidos. Colombia venció por cuatro goles a México en el amistoso jugado en Texas, siendo el primer partido después de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Los once titulares de los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron: David Ospina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Díaz y Luis Suárez.

Contundente victoria de Colombia

El primer tiempo mostró superioridad por parte de Colombia. Muestra de ello fue la jugada clave que tuvo James en apenas 10 minutos. El esfuerzo llegó a los 15 minutos, tras un centro de Rodríguez, Jhon Lucumí encontró el espacio y abrió el marcador.

Tras los primeros 45 minutos, Colombia se fue ganando por la mínima. En la segunda parte esto iba a cambiar y la diferencia se extendió. Tenía que llegar la anotación de Luis Díaz.

Lucumí, Díaz, Lerma y Carbonero: los héroes de la noche

Tras un robo en la mitad del campo de Lucumí, James tomó la bola y encontró a Díaz corriendo por la banda izquierda. El guajiro se desprendió de la marca y definió con clase cuando el arquero le achicó. El segundo tanto llegó al minuto 64.

Colombia siguió superando con creces al rival y una de las figuras de la noche tuvo su oportunidad. Jefferson Lerma anotó el tercer gol en el minuto 64. Cuando todo parecía concluido, Johan Carbonero apareció desde el vestuario y marcó el cuarto gol. Victoria contundente del equipo de Lorenzo.

La próxima cita será el martes 14 de octubre contra Canadá, otro de los anfitriones del Mundial 2026. Cabe mencionar que Colombia volverá a la cita mundialista tras perder el cupo a Catar 2022.

Del último mundial, Rusia 2018, son varios los que repetirán: Ospina, James, Mina, Lerma, Sánchez, entre otros. Esta será la séptima participación de la ‘tricolor’ en este torneo.