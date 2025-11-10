CANAL RCN
¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas

Con gol de Carbonero, la Selección Colombia golea 4-0 a México en Texas en duelo amistoso.

octubre 11 de 2025
10:06 p. m.
La Selección Colombia encendió las alarmas de optimismo con una victoria en amistoso arrolladora ante México, uno de los anfitriones del próximo Mundial. El 4-0 final en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, es mucho más que un resultado; es una declaración de intenciones que evidencia la gran capacidad ofensiva de la Tricolor bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

RELACIONADO

La efectividad en el área fue la clave de un triunfo que se construyó con goles de alta factura y sin darle opciones al rival.

Colombia derrotó 4-0 a México en duelo amistoso en Texas

El marcador se abrió tempranamente en el minuto 17, demostrando la letalidad colombiana a balón parado. La falta, gestada por Luis Suárez, fue ejecutada con una precisión quirúrgica por James Rodríguez.

RELACIONADO

El centro magistral del '10' encontró a Jhon Lucumí, quien definió con el pie para poner el 1-0. Pese a la ventaja, Colombia mantuvo el control de la pelota, cerrando la primera parte con sensaciones inmejorables.

El dominio se tradujo en una lluvia de goles tras el descanso. La conexión que había prometido desde la previa se materializó en el minuto 55: James Rodríguez filtró un pase al vacío que capitalizó Luis Díaz. El guajiro mostró su calidad internacional al picarle el balón al portero, estirando la ventaja a 2-0.

RELACIONADO

La goleada siguió su curso tan solo nueve minutos después. En el minuto 64, el mediocampo también dijo presente cuando Jefferson Lerma desató un remate imparable, un verdadero cañonazo al estilo Premier League que puso el 3-0 en el luminoso.

El broche de oro de Carbonero para poner a ganar 4-0 a Colombia ante México

Esta victoria en el amistoso llegó en la recta final y con goles de lujo. En el minuto 87, Juan Fernando Quintero exhibió su visión periférica con un pase de antología para Johan Carbonero. El extremo no desaprovechó la asistencia, superando al defensor Montes en velocidad y definiendo con frialdad al arquero, sellando la paliza 4-0.

