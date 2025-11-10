¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026

La Selección Colombia ofrece una exhibición de contundencia ofensiva en duelo de fogueo con miras al Mundial 2026. Ante el anfitrión México, el equipo de Néstor Lorenzo no da tregua y construye una victoria en amistoso parcial 3-0 que subraya el buen momento del plantel.

La superioridad ha sido total en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con anotaciones que demuestran la calidad individual y la química del grupo.

Colombia golea 3-0 a México en amistoso rumbo al Mundial 2026

La apertura del marcador llegó tempranamente en el minuto 17. Tras una falta táctica cobrada con maestría por James Rodríguez, la pelota viajó con precisión quirúrgica al área.

Allí, Jhon Lucumí hizo gala de su ubicación para definir con el pie, sellando el primer tanto. Este gol de pelota quieta adelantó a una 'Tricolor' que enseña los dientes y que dominó la primera mitad.

La maquinaria ofensiva colombiana se activó a máxima potencia tras el descanso. En el minuto 55, apareció la conexión que tanto éxito le ha dado a Colombia en las Eliminatorias: James Rodríguez y Luis Díaz. El volante filtró un pase al vacío que dejó solo al guajiro, quien con sangre fría, le "picó" el balón al arquero Malagón para extender la ventaja y poner el 2-0.

Golazo de Lerma al estilo Premier League frente a México en amistoso en Texas

Nueve minutos después, en el minuto 64, Jefferson Lerma se sumó a la fiesta. Con un remate potente y seco, muy al estilo de la Premier League donde milita, el mediocampista rompió el arco para marcar el tercer tanto de la tarde.

Esta ráfaga de goles consolida la victoria en amistoso y refleja la ambición de un equipo que no se conforma y que ya piensa en grande.

La contundencia de este 3-0 frente a un rival directo y anfitrión es una inyección de moral inmejorable. La victoria en amistoso no solo destaca la calidad individual, sino la efectividad en el juego colectivo y la capacidad para capitalizar las oportunidades.

Con estos tres goles, Colombia envía un mensaje claro a sus próximos rivales y afianza la confianza del cuerpo técnico de cara a la preparación para el Mundial 2026. El partido sigue su curso, pero el resultado es ya un balance altamente positivo.