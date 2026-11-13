Galán reveló los dos problemas que complican la recta final de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá entró en una de las fases más complejas de su construcción. Aunque el proyecto registra avances importantes, todavía debe superar varios desafíos técnicos y operativos antes de estar listo para entrar en funcionamiento.

Así lo explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien señaló que la administración recibió la obra con un avance del 28% y logró llevarla al 84% al cierre de octubre.

Sin embargo, advirtió que esta última etapa no consiste únicamente en terminar las estructuras. Ahora será necesario integrar los diferentes componentes que se han construido, entre ellos el viaducto, las estaciones, los trenes, las redes de servicios públicos y el espacio público.

¿Por qué la recta final del Metro es la etapa más difícil?

Según explicó Galán, uno de los principales desafíos consiste en lograr que todos los componentes de la obra funcionen de manera articulada. Para ello, deben avanzar simultáneamente los trabajos en estaciones, infraestructura, comunicaciones y sistemas técnicos.

El mandatario también manifestó su preocupación por la cantidad de trabajadores vinculados al proyecto. En ese sentido, aseguró que ha hecho llamados a Metro Línea 1, empresa responsable de la construcción, para que incremente el personal en los diferentes frentes de trabajo.

La falta de trabajadores, según indicó, repercute en la velocidad de ejecución de las estaciones, especialmente en las labores de acabados. También dificulta el avance de los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación.

¿Cuál es el primer reto de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Uno de los problemas específicos que enfrenta actualmente el proyecto está relacionado con la estación 16, ubicada en el sector de El Lago, en Bogotá.

Galán explicó que durante los trabajos de cimentación se presentaron inconvenientes debido a las características del terreno, particularmente en el edificio oriental de esta estación.

Se trata de una zona con suelos blandos que dificultaron el desarrollo de las obras y obligaron a buscar alternativas para solucionar las complicaciones técnicas.

El alcalde aseguró que ya se estableció una ruta para superar este inconveniente y que los trabajos correspondientes están en marcha. No obstante, reconoció que esta situación tuvo efectos sobre el cronograma de construcción.

¿Cuál es el segundo reto de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Otro de los grandes retos identificados por la administración tiene que ver con las redes de servicios públicos que deben ser intervenidas a lo largo del trazado del Metro.

De acuerdo con Galán, cuando se estructuró inicialmente el proyecto se calculó que sería necesario renovar aproximadamente 130 kilómetros de redes. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras se identificó que la necesidad real asciende a 320 kilómetros.

Esto significa que la cantidad de redes que deben ser intervenidas es casi dos veces y media superior a la estimada inicialmente.

Frente a esta situación, Galán aseguró que ya se consiguieron los recursos económicos necesarios y que existe una ruta definida para atender tanto las redes de servicios públicos como las obras de espacio público.

Sin embargo, reconoció que este imprevisto también generó afectaciones en los tiempos previstos para la ejecución del proyecto.