La figura del fútbol colombiano que Benfica quiere como compañero de Richard Ríos

El mercado de fichajes en Europa sigue abierto y ante esto los clubes del fútbol colombiano todavía son vulnerables a sufrir bajas sensibles. Es el caso de Atlético Nacional, que ahora mismo cuenta con mucha presión por su participación en Copa Libertadores.

De acuerdo a lo que reportan diferentes medios portugueses, se ha puesto la mira sobre Marino Hinestroza, una de las figuras del cuadro antioqueño. Se indica que el Benfica de Portugal estaría dispuesto a pagar 8 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El interés llega en un momento clave para el conjunto verdolaga, que la próxima semana disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo, en el estadio Morumbí. La decisión sobre la salida del jugador dependería del resultado en ese compromiso internacional.

Benfica quiere a Marino Hinestroza y podría unirlo con Richard Ríos

De acuerdo con SIC Noticias, Hinestroza fue ofrecido al Benfica, equipo que recientemente incorporó al colombiano Richard Ríos. Los lusos buscan reforzar su plantilla con un extremo y ven en el jugador de 23 años un perfil ideal para su estilo de juego.

Sin embargo, la directiva del club paisa no tomaría una decisión hasta después del partido frente a São Paulo. Si el equipo clasifica a cuartos de final, la intención sería retenerlo hasta diciembre; si queda eliminado, el camino quedaría libre para su salida a Europa.

En el pasado, Hinestroza ya había despertado el interés de clubes como Botafogo y Boca Juniors. Sin embargo, las ofertas no alcanzaron las expectativas económicas del conjunto colombiano, que siempre ha considerado al extremo una pieza fundamental de su proyecto deportivo.

El partido contra São Paulo, clave para el futuro de Marino

El duelo en Brasil será determinante no solo para el rumbo de Atlético Nacional, sino también para definir el futuro de Marino Hinestroza. En la ida, el equipo verde empató 0-0 en el Atanasio Girardot, desaprovechando varias oportunidades claras para ganar.

Si la clasificación no se concreta, todo apunta a que el jugador emprendería rumbo a Europa. Hinestroza podría convertirse en uno de los fichajes más caros del fútbol colombiano. Por ahora, las negociaciones están en pausa, pero la expectativa crece tanto en Medellín como en Portugal.