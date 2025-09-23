Richard Ríos y el increíble error debajo del arco: dejó sin gol a los hinchas del Benfica

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue el protagonista de una de las jugadas más insólitas del partido entre Benfica y Rio Ave.

A pesar de su titularidad y buen rendimiento, el futbolista no pudo concretar una oportunidad clara de gol, dejando a los aficionados con la frustración de una anotación que parecía inminente.

Richard Ríos y el insólito gol que erró con Benfica

La jornada de la Liga de Portugal deparó un encuentro lleno de tensión entre el Benfica y el Rio Ave en el Estadio Da Luz.

En un partido que se mantuvo igualado sin goles durante gran parte del tiempo, todas las miradas estaban puestas en el desempeño del equipo local y sus figuras.

El talentoso mediocampista colombiano Richard Ríos tuvo una destacada actuación, moviendo los hilos en el centro del campo y mostrando una gran visión de juego.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en un momento crucial. Al minuto 72 del encuentro, con el marcador aún 0-0, se gestó una jugada que parecía ser la apertura del marcador.

Tras un excelente centro desde la banda derecha, el balón cruzó el área y llegó a los pies de Ríos, quien se encontraba en una posición inmejorable, a pocos metros de la portería.

La jugada de Richard Ríos que no terminó en gol

Para la sorpresa de todos, el colombiano no logró conectar el remate de manera efectiva. La pelota se desvió de su pie, perdiéndose la oportunidad de enviar el balón al fondo de la red.

La reacción de los aficionados del Benfica fue de asombro y lamento, ya que el gol se veía casi seguro. El propio jugador mostró su frustración de manera visible, consciente de la oportunidad de oro que se le había escapado.

A pesar de este desafortunado momento, el increíble fallo de Richard Ríos no opacó su desempeño general en el partido.

RELACIONADO Fiscalía toma radical decisión sobre la denuncia de un prestamista contra Teófilo Gutiérrez

El mediocampista continuó luchando y demostrando su calidad. La jugada, sin embargo, quedó grabada en la memoria de los aficionados, convirtiéndose en un recordatorio de que incluso los futbolistas más talentosos pueden tener un instante de imprecisión en el deporte.