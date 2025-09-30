Autogol de Richard Ríos con Benfica: Chelsea se va arriba del marcador en Champions

Autogol de Richard Ríos. El colombiano no pudo despejar la pelota y la mandó a su arco para poner el partido a favor de Chelsea 1-0 ante Benfica.

Para Richard Ríos no comenzó de la mejor manera el partido entre Benfica vs. Chelsea. Apenas en el minuto 17 del encuentro disputado en Londres, el volante fue protagonista de la jugada que abrió el marcador en el icónico Stamford Bridge, pero lamentablemente a favor del equipo local.

Un autogol de Richard Ríos con Benfica vs. Chelsea le dio la ventaja temprana a los 'Blues', alterando el esquema defensivo planteado por el técnico José Mourinho.

Autogol de Richard Ríos definió el 1-0 a favor de Chelsea en Champions

La acción que desató la controversia se originó por el sector izquierdo del ataque inglés. El talentoso argentino Alejandro Garnacho desbordó con velocidad y envió un potente centro raso al área chica del Benfica.

El mediocampista colombian, portando el dorsal '20', se interpuso en el camino del balón con la intención de despejar la amenaza y enviar el esférico lejos de la portería. Sin embargo, su intervención fue errónea y mandó la pelota a la red, poniendo a Benfica en desventaja 1-0 en la Champions.

Richard Ríos y su mala suerte en el juego entre Benfica vs. Chelsea

En lugar de rechazar el balón hacia un costado, Richard Ríos impactó la pelota con su botín derecho, desviándola directamente hacia el fondo de la red.

La velocidad y la trayectoria inesperada del remate dejaron al portero de Benfica sin posibilidades de reacción, sellando el 1-0 parcial para el Chelsea.

Esta jugada desafortunada se registró oficialmente en las estadísticas como un gol en propia puerta del colombiano, convirtiéndose en el primer tanto del enfrentamiento en Champions entre Chelsea vs. Benfica.

Pese a que Richard Ríos es una pieza clave en el andamiaje táctico de los portugueses, este error individual pone a su equipo a remar contracorriente desde el inicio en este duelo decisivo por la Liga de Campeones de la UEFA.