Rigoberto Urán ya pasó por el quirófano: este es su estado de salud tras el accidente que sufrió

El pasado 14 de agosto de 2025, Rigoberto Urán, el icónico ciclista colombiano, sufrió un inesperado accidente en su casa y reveló que tenía que ser operado.

En un principio, a través de una historia de Instagram, 'Rigo' dijo que había tenido una caída de la cama y que se había fracturado la clavícula.

Sin embargo, este 15 de agosto de 2025, mediante un video, mostró que se habría caído de la bicicleta de su hija Carlota.

"Mijitos, 20 años corriendo en Europa, bajando a 106 kilómetros por hora en el Tour, podio en el Giro, Olímpicos, y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija Carlota. Tranquilos, la bici sigue perfecta y el que no aguantó fui yo", escribió Rigoberto Urán en Instagram.

Además, en el video que publicó, mostró que ya pasó por el quirófano y que a partir de ahora tendrá que estar en proceso de recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Rigoberto Urán tras ser operado luego del accidente que sufrió?

De acuerdo con lo que se puede ver en la grabación, Rigoberto Urán se encuentra bien, pero tendrá que usar un cabestrillo durante la primera etapa de la recuperación. La idea es que el área de la clavícula se mantenga inmóvil para que el hueso no se vuelva a desacomodar.

Adicionalmente, en el video también se pudo apreciar que 'Rigo' se encuentra tomando medicamentos que le ayuden en el proceso de recuperación y que está rodeado del amor de Michelle Durango, su esposa.

Sin embargo, por ahora, se desconoce cuánto es el tiempo que tardará su rehabilitación.

¿Cómo fue la actitud de Rigoberto Urán tras el accidente que tuvo?

En el momento en el que Rigoberto Urán mostró la radiografía que le realizaron y confirmó que lo tenían que operar, conservó la actitud jocosa que siempre lo caracteriza.

El medallista olímpico, ante la presencia de su especialista de confianza, manifestó que no le quedaba nada más que reírse y ponerle una buena cara a la adversidad que se le presentó en el camino.