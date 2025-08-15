Video insólito reveló el accidente que sufrió Rigoberto Urán y que le causó la fractura de su clavícula

Rigoberto Urán encendió este jueves las alarmas en sus seguidores luego de dar a conocer que sufrió un insólito accidente doméstico y el cual lo hará pasar por el quirófano, tal cual como lo hacía en sus años como profesional.

Mediante sus redes sociales, el Toro de Urrao contó que sufrió la lesión en su brazo izquierdo sin dar muchos detalles pero poniendo al día a sus fanáticos.

RELACIONADO Nairo Quintana muestra sus impactantes heridas y enciende las alarmas para la Vuelta a España 2025

“Vea, pues, cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante, esto sí yo ni me lo creo, que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama”, dijo el exciclista.

"Miren la platina, cómo se partió el huesito, qué huevona... toca es reírnos”, precisó.

Rigo reveló el insólito video del accidente sufrido

Luego de conocerse esta lesión, Urán por fin dio detalles de lo que sucedió. Este viernes, mediante sus redes, se conocieron más detalles del percance que sufrió.

Desde su equipo relataron que la lesión se dio mientras jugaba con su hija Carlota. En la grabación se vio que Rigo montaba en la cicla de la menor, sin embargo, al levantarse de ella, tropezó y cayó , sufriendo así la fractura.

"Estaba jugando con la niña, en bicicleta. Se tropezó, se cayó y se fracturó la clavícula. Lo operaron en la Clínica El Campestre de Medellín. Todo salió superbién. Una lesión de clavícula más para la historia de Rigo, pero ya todo en orden gracias a Dios", dijo Juan David Aristizábal, gerente de Go Rigo Go.

Urán compartió el video mediante sus redes sociales y con un jocoso mensaje: "Mijitos 20 años corriendo en Europa, bajando a 106 km/h en el Tour, podio en el Giro, Olímpicos… y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija Carlota. Tranquilos… la bici sigue perfecta. El que no aguantó fui yo. Moraleja: uno nunca sabe dónde está el peligro…", pubicó.