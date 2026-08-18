CONFIRMADO: Campeón del mundo es nuevo refuerzo de FC Barcelona

Después de levantar el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 con la selección española, el mediocampista Rodrigo Hernández, más conocido como 'Rodri' llegó a un acuerdo con el FC Barcelona y firmará su contrato como nuevo jugador 'culé' hasta la temporada 2030.

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El flamante refuerzo de los 'azulgranas' fue el ganador del Balón de Oro 2024 y, tras finalizar su participación en el mundial, fue pretendido por los dos clubes más ganadores de España: Real Madrid y Barcelona.

¿Por qué Rodri no eligió al Real Madrid?

En el programa informativo 'Hora 25 Deportes' de la Cadena SER en España, informaron que el volante eligió al club de Catalunya por razones estrictamente futbolísticas y que una de sus principales palabras al llegar a la ciudad fue afirmar que es "un sueño" poder jugar en el FC Barcelona. Además, el estilo de juego del club y la cercanía con otros compañeros de selección también fueron factores claves para tomar la decisión.

Jesús Gallego, conductor del programa informativo, profundizó en los detalles de la contratación del volante:

Cuando el Real Madrid se pone en contacto con Rodri después de la final del Mundial, tanto el futbolista como el representante informaron al club que ya contaban con una oferta del FC Barcelona.

Según el periodista, el club 'merengue' volvió a enviar una oferta formal mejorando las condiciones, pero la decisión ya estaba tomada.

¿Con cuántos jugadores de la selección de España quedará el FC Barcelona?

Con la confirmación del fichaje de Hernández, Barcelona sigue ampliando su cuota de jugadores campeones del mundo y, con el mediocampista, ya son nueve que harán parte de la plantilla del club para la temporada 2026/2027.

Rodri ya se encuentra en Barcelona y en redes ya hay videos de cientos de personas aguardando por una foto o una firma del jugador después de finalizar sus exámenes médicos previos a la firma oficial del contrato.