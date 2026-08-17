¿Cuántos jugadores colombianos han jugado en el FC Barcelona en su historia?

En rumores de la prensa internacional, comenzó a circular información con relación a que Luis Javier Suárez sería una de las opciones que tiene el FC Barcelona para reforzar su delantera la próxima temporada en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez.

Medios cercanos al club reportan que el Barcelona descarta el supuesto interés, pero el periodista Fabrizio Romano aseguró que ya habría unos primeros contactos, aunque el Sporting de Lisboa estableció que solamente saldría si se pagan los 80 millones de euros de la cláusula de rescisión.

¿Qué otros jugadores colombianos han jugado en el FC Barcelona?

En caso de que se concrete el fichaje de Suárez al FC Barcelona, se uniría a un selecto grupo de jugadores colombianos que vistieron la camiseta de uno de los clubes más grandes del fútbol europeo y de los que más transcendencia tienen en el mundo.

El último caso fue el del caleño Jeison Murillo, quien estuvo durante 6 meses en la plantilla del Barça en 2019 jugando apenas 4 partidos oficiales. Llegó al club como un revulsivo de última hora tras las lesiones de Thomas Vermaelen y Samuel Umtiti.

Yerry Mina fue otro defensor colombiano que estuvo por un breve tiempo en Barcelona. Llegó en enero de 2018 y solamente jugó 6 partidos con el club, siendo vendido al Everton tras su actuación con Colombia en el Mundial de Rusia.

El jugador colombiano que casi nadie conoce y jugó en Barcelona

Pocos conocen la historia del primer futbolista colombiano que vistió la camiseta del FC Barcelona. Se trata de Lauro Mosquera, quien llegó al club en 1964, pero no llegó a jugar partidos oficiales. En los registros históricos se indica que solamente sumó minutos en un partido amistoso.

Mosquera era un vallecaucano que destacó en el fútbol colombiano vistiendo la camiseta de Independiente Medellín, además de representar a la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano de 1957 (actual Copa América).