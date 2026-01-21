CANAL RCN
Deportes

Roldanillo se alista para la temporada de Vuelo Libre 2026 con eventos de talla mundial

Roldanillo será epicentro del parapente y ala delta durante la temporada 2026.

Roldanillo temporada Vuelo Libre 2026 talla mundial
Foto: cortesía Alcaldía Roldanillo

Noticias RCN

enero 21 de 2026
04:45 p. m.
Roldanillo se prepara para recibir uno de los calendarios deportivos más atractivos del país. El municipio vallecaucano, reconocido a nivel mundial por sus excepcionales condiciones para el vuelo libre, ya tiene todo dispuesto para la temporada 2026 de parapente y ala delta, una agenda que reunirá a pilotos nacionales e internacionales y que reforzará su posicionamiento como epicentro de esta disciplina en América Latina.

Roldanillo alista la temporada de Vuelo Libre 2026

El punto de partida será el Open Roldanillo Nacional de Parapente, que se disputará hasta el 24 de enero de 2026.

Así lo confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos (FEDEAÉREOS), Héctor Jairo Arboleda Suárez, quien indicó que el certamen contará con la participación de 130 pilotos, provenientes de diferentes regiones del país y del exterior. La competencia marcará uno de los eventos más destacados del calendario deportivo aéreo en Colombia.

Arboleda Suárez resaltó el respaldo institucional que ha permitido consolidar esta programación.

Según explicó, el acompañamiento del alcalde Jaime Ríos Álvarez ha sido clave para garantizar la realización de los eventos previstos durante el año, especialmente en el contexto de la conmemoración de los 450 años de fundación de Roldanillo, una fecha histórica que el municipio celebrará con actividades de alto impacto deportivo y turístico.

La temporada 2026 incluirá competencias de gran prestigio internacional.

Calendario oficial Roldanillo 2026

  • 9 al 16 de enero: SRS Gin Gliders
  • 17 al 24 de enero: Open Roldanillo Nacional
  • 25 de enero al 1.º de febrero: PWC Niviuk

Febrero

  • 2 al 9 de febrero: Copa de las Américas
  • 10 al 17 de febrero: British Winter Open
  • 13 al 20 de febrero: Open de Ala Delta Roldanillo

Junio

  • 26 al 29 de junio: Open Verano Roldanillo de Parapente

Con esta agenda, Roldanillo espera recibir a destacados pilotos, equipos técnicos y visitantes, ratificando su reputación como uno de los destinos más importantes del mundo para la práctica del vuelo libre, gracias a su aerología, organización deportiva y trayectoria competitiva.

