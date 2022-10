Ronaldo Nazário rompió el silencio: habló sobre Neymar, Bolsonaro y la salud mental

Ronaldo Nazário es uno de los mejores delanteros de toda la historia. Ahora es propietario de Real Valladolid y Cruzeiro, club en el que comenzó su exitosa carrera. Una que lo llevó a jugar tres finales del mundo. Una de ellas, en Francia 1998, ha causado mucha polémica, pues hay versiones que dicen que lo obligaron a jugar por compromisos publicitarios, tras haber convulsionado el día de la final ante el equipo de Zidane.

Al respecto, dijo en entrevista con The Guardian: “No era algo de lo que realmente se hablara. Hoy en día se habla mucho de la salud mental de los deportistas. En esa época éramos gladiadores: nos tiraban a la arena y a ver quién sale vivo. La presión me empujó cada vez más hacia abajo. Eres tan joven que no sabes cómo manejarlo. tiene un costo He aprendido a hablar recibiendo hostias (golpes). Fue duro, pero fue hermoso”.

Sobre el dominio de las selección europeas en los mundiales (él y su Brasil, en 2002, fueron la última selección suramericana y no europea en ganar la Copa del Mundo), expresó: “Ha habido un dominio europeo: ganar y jugar bien. Fútbol dinámico, agresivo, organizado tácticamente, incluso marcando goles a la brasilera. Fútbol arte”.

Con 46 años y un palmarés envidiable, Ronaldo decidió ser dirigente, nunca le llamó la atención ser entrenador. Sí habla de ellos. Le gustaría ver a Guardiola en la selección de Brasil. “Me encantaría. Un europeo no solo con la selección brasileña sino con toda la industria del fútbol brasileño. Un Pep o un Ancelotti pueden ser históricos, pueden cambiar nuestra historia durante 100 años”.

Es uno de los mejores de todos los tiempos en el fútbol, y lo sabe. “Creo que hay un grupo muy, muy especial donde tienes a Diego, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho. Me incluiría a mí mismo. Que digan los hinchas, que lo debatan en los bares. Pero no puedes clasificarlos, no puedes comparar generaciones”.

Finalmente, acerca de las elecciones en Brasil, en las que Neymar ha demostrado su público apoyo a Jair Bolsonaro, concluyó: “Estamos en un momento muy polarizado, muy intolerante. Eliges un bando, el otro bando te odia. Pido que seamos más tolerantes con las diferentes ideas. Menos radicales. Solo puede haber diálogo, superación, sin extremistas. No he declarado mi voto precisamente por el lugar donde se encuentra el pueblo brasileño. Estoy más tranquilo, acepto las elecciones de la gente. Todos necesitan que Brasil sea un país mejor”.