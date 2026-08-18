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Segundo día de búsqueda no rinde frutos: aún no hay pistas de la mujer que cayó al embalse de Tominé

Si las condiciones lo permiten, las labores de búsqueda se van a retomar el miércoles, 19 de agosto, a primera hora.

Foto: CAR
Foto: CAR

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
07:38 p. m.
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La búsqueda de una mujer de 59 años que, en las primeras horas del lunes 17 de agosto, cayó al embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca, continúa a 30 horas del accidente, que lanzó al agua a otras cuatro personas, entre ellas, un menor de edad.

Según explicó el comandante de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, “la mujer desapareció en medio de una colisión náutica, en jurisdicción del municipio de Guatavita, exactamente, en el embalse de Tominé”.

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Nuevamente se detiene la búsqueda ¿Cuándo se va a reanudar?

Las labores de búsqueda fueron, nuevamente, suspendidas sobre las 6:00 de la tarde del martes, 18 de agosto, y se espera que se reanuden a primera hora del miércoles, 19, si las condiciones en la zona así lo permiten.

El martes se conoció, además, que la mujer a la que intentan llegar las autoridades es Sandy Astrid Serene.

A sus 59 años, vive en Guatavita, donde la población local guarda la esperanza de encontrarla en las próximas horas.

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Autoridades realizan la búsqueda con la ayuda de personal especializado y equipos tecnológicos:

Según el capitán Farfán, tan pronto como “se tuvo conocimiento de los hechos, se hizo la activación inicial del cuerpo de Bomberos del municipio de Sopó”, pero “debido a la complejidad de los hechos, fue necesaria la activación del grupo especializado de rescate acuático, que cuenta con el apoyo de buzos, personal de la Armada Nacional, Defensa Civil, Policía Nacional y Sijín”.

Y, aunque, “de momento, no se ha encontrado” a Sandy Astrid, “el proceso de búsqueda” continúa, “con el apoyo de buzos, equipo tecnológico especializado, como radares, y esperamos, del día de hoy a mañana, poder encontrar a esta persona”.

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