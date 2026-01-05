Atlético Nacional inició la pretemporada 2026 sin Marino Hinestroza ni Alfredo Morelos

Atlético Nacional puso en marcha su pretemporada 2026 este lunes 5 de enero, en un inicio marcado por ausencias clave y varios frentes abiertos en el mercado.

El club antioqueño encara un año de recomposición tras un 2025 sin títulos de Liga, con el objetivo de competir con protagonismo en la Copa Sudamericana y recuperar terreno en el ámbito local.

Arranque de trabajos y novedades en la plantilla

En la sesión inicial sí estuvieron jugadores como Kevin Cataño, Samuel Velásquez, Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla, además de varios futbolistas de las divisiones menores, quienes fueron observados por el cuerpo técnico durante la jornada.

La idea del club es evaluar alternativas internas mientras se definen refuerzos y posibles salidas de cara al 2026.

En el apartado médico, Nicolás Rodríguez ya presentó los exámenes correspondientes, mientras que Milton Casco inició el proceso este mismo día, a la espera de completar su vinculación formal a los trabajos del grupo para que sean los primeros fichajes oficiales del club.

Hinestroza y Morelos, los grandes ausentes

La principal ausencia fue la de Marino Hinestroza, quien no se presentó mientras se define su futuro. El extremo, de 23 años, es pretendido por Boca Juniors, aunque las negociaciones se han enfriado por diferencias económicas.

Además, clubes de Brasil como Fluminense siguen atentos, pues ha tomado fuerza esta opción en las últimas horas.

Por su parte, Alfredo Morelos continúa resolviendo su situación contractual entre Nacional y Santos. El proceso está condicionado por una reclamación formal del jugador por presuntos incumplimientos, un caso que incluso podría escalar a FIFA.

Además de ellos, otro de las bajas fue Kilian Toscano, quien ya fue oficializado por Independiente Santa Fe, equipo al que fue cedido por un año.