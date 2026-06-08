CANAL RCN
Deportes

Las primeras salidas de Atlético Nacional tras la derrota en la final de la Liga BetPlay

Empiezan a rodar cabezas en Atlético Nacional tras la final de la Liga BetPlay donde el equipo terminó como subcampeón ante Junior de Barranquilla.

David Ospina Atlético Nacional
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

junio 08 de 2026
10:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional comenzará a trabajar en la confección de su nómina para el próximo semestre, luego de terminar como subcampeón en la Liga BetPlay y quedarse sin disputar torneo internacional cayendo en fase previa de Copa Sudamericana.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Diego Arias tras perder la final con Atlético Nacional?
RELACIONADO

¿Qué se sabe sobre el futuro de Diego Arias tras perder la final con Atlético Nacional?

Se espera que hayan cambios importantes en el equipo antioqueño, empezando por el cuerpo técnico de Diego Arias, recordando que las directivas ya venían trabajando en la contratación de un entrenador de mayor recorrido en el fútbol internacional.

Las primeras salidas en Atlético Nacional

De entrada, hay un par de jugadores que saldrán del equipo por razones contractuales. Se vínculo con el equipo antioqueño se termina el próximo 30 de junio y no hay interés por parte de las directivas en hacer una oferta de renovación.

Uno de ellos es el volante uruguayo Juan Bauzá, quien llegó a Nacional a modo de préstamo en julio de 2025 por un año. Tendrá que regresar al club dueño de sus derechos deportivos, el FC U Craiova de Rumania.

Además, Dairon Asprilla, quien llegó a Nacional en junio de 2024 procedente del Portland Timbers de la MLS, también finaliza su vínculo contractual y quedará como agente libre a partir del próximo semestre.

En esta lista también entra David Ospina, quien se despidió de la plantilla de Nacional tras superar las semifinales de la Liga y jugó su último partido con la camiseta de este club. Habrá que ver si se retira del fútbol tras la Copa del Mundo.

El último nombre en esa lista de jugadores que terminan contrato es César Haydar, cuyos derechos deportivos pertenecen a
Kawasaki Frontale de Japón. Habrá que ver si hay gestión para su continuidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos se pronunció tras errar el penal en la final con Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

¿Alfredo Arias se va tras su bicampeonato con Junior? ¡Ya tomó una decisión y la anunció!

Atlético Nacional

¿Qué se sabe sobre el futuro de Diego Arias tras perder la final con Atlético Nacional?

Otras Noticias

Artistas

¿Karina García está embarazada? Esto dijo Yina Calderón

Un video de Yina Calderón ha comenzado a ser tendencia y a generar múltiples reacciones.

Temblor en Colombia

¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 8 de junio de 2026! Atención al reporte completo

Entérese de las magnitudes que han tenido los temblores de este 8 de junio.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 8 de junio de 2026

Cuba

Fuerte terremoto de magnitud 6,1 se registró en Cuba y obligó a miles de personas a salir de sus viviendas

EPS

Salen a la luz nuevos casos e irregularidades en centros estéticos: estas son las ciudades con más reportes