Las primeras salidas de Atlético Nacional tras la derrota en la final de la Liga BetPlay

Atlético Nacional comenzará a trabajar en la confección de su nómina para el próximo semestre, luego de terminar como subcampeón en la Liga BetPlay y quedarse sin disputar torneo internacional cayendo en fase previa de Copa Sudamericana.

Se espera que hayan cambios importantes en el equipo antioqueño, empezando por el cuerpo técnico de Diego Arias, recordando que las directivas ya venían trabajando en la contratación de un entrenador de mayor recorrido en el fútbol internacional.

Las primeras salidas en Atlético Nacional

De entrada, hay un par de jugadores que saldrán del equipo por razones contractuales. Se vínculo con el equipo antioqueño se termina el próximo 30 de junio y no hay interés por parte de las directivas en hacer una oferta de renovación.

Uno de ellos es el volante uruguayo Juan Bauzá, quien llegó a Nacional a modo de préstamo en julio de 2025 por un año. Tendrá que regresar al club dueño de sus derechos deportivos, el FC U Craiova de Rumania.

Además, Dairon Asprilla, quien llegó a Nacional en junio de 2024 procedente del Portland Timbers de la MLS, también finaliza su vínculo contractual y quedará como agente libre a partir del próximo semestre.

En esta lista también entra David Ospina, quien se despidió de la plantilla de Nacional tras superar las semifinales de la Liga y jugó su último partido con la camiseta de este club. Habrá que ver si se retira del fútbol tras la Copa del Mundo.

El último nombre en esa lista de jugadores que terminan contrato es César Haydar, cuyos derechos deportivos pertenecen a

Kawasaki Frontale de Japón. Habrá que ver si hay gestión para su continuidad.