¡Chelsea fichó a un arquero colombiano! Ya firmó su contrato

Chelsea, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, quiso asegurar a una de las grandes promesas del arco.

Fue así como el pasado 27 de octubre de 2025, Fabrizio Romano, el reconocido periodista especializado en fichajes, reveló que Freddy Bernal, el arquero que tiene raíces colombianas, pero ha jugado para la Selección Sub-18 de Inglaterra, firmó su contrato profesional con los 'blues'.

"El portero de Inglaterra Sub-18, Freddy Bernal, ha firmado hoy su primer contrato profesional con el Chelsea", escribió Fabrizio Romano en su cuenta de X, junto a una foto del joven arquero que nació en Redhill, pero tiene padres colombianos.

¿Qué se sabe sobre Freddy Bernal, el arquero con raíces colombianas que fue fichado por el Chelsea?

Freddy Bernal ha hecho parte del Chelsea desde la categoría Sub-8 y ha ido escalando poco a poco a raíz de sus capacidades.

De hecho, por el alto rendimiento del guardameta colombiano, la Selección Sub-18 de Inglaterra lo ha convocado y ha sido testigo de su talento.

En consecuencia, se espera que en Colombia comiencen a hacerle seguimiento y a indagar si a Freddy Bernal, el joven arquero del Chelsea, le interesaría jugar para la 'tricolor', así como Alexéi Rojas, el guardameta del Arsenal que estuvo convocado por César Torres en el Mundial Sub-20 de Chile.

Estos son los números de Freddy Bernal, el arquero colombiano fichado por el Chelsea, en la presente temporada

De acuerdo con Transfermarket, Freddy Bernal ha jugado 720 minutos en ocho partidos de la U18 Premier League y ha recibido 14 goles y una tarjeta amarilla.

Además, en la temporada 24/25 disputó 450 minutos en cinco partidos y recibió 11 goles.

"Enhorabuena a Freddy Bernal, que ha firmado su primer contrato profesional con el Chelsea. Él es un talento excepcional y una persona aún mejor. No podría estar más feliz por él y su maravillosa familia", escribió en X Joe Musker, un agente FIFA.