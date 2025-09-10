CANAL RCN
Deportes

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

El futbolista Samuel Asamoah sufrió una fractura cervical en pleno partido en China. Su club teme que quede discapacitado de por vida tras el impacto.

Jugador se fracturó el cuello
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
12:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol internacional se estremeció tras conocerse la impactante lesión que sufrió Samuel Asamoah, futbolista togolés del Guangxi Pingguo durante un partido del campeonato chino de segunda división.

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?
RELACIONADO

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

El jugador, de 31 años, se golpeó con fuerza la cabeza contra una valla publicitaria, lo que le provocó una fractura cervical con posibles consecuencias irreversibles.

El accidente que paralizó el partido

El incidente ocurrió cuando Asamoah intentó cubrir el balón para dejarlo salir por la línea lateral. En ese momento, un rival del Chongqing Tonglianglong llegó a toda velocidad y lo empujó con el hombro, lanzándolo violentamente contra un panel publicitario, el cual no pudo esquivar con sus manos.

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue
RELACIONADO

Desgarrador: reconocido joven futbolista de Bucaramanga murió por un presunto caso de dengue

Las imágenes transmitidas por televisión muestran el dramático impacto y cómo el jugador cayó desplomado al suelo, inmóvil.

Mientras sus compañeros pedían ayuda, el árbitro del encuentro apenas sancionó la acción con una tarjeta amarilla, generando indignación entre los aficionados y el cuerpo técnico del Guangxi Pingguo.

Diagnóstico y estado actual del jugador

El club chino informó en un comunicado que Asamoah fue diagnosticado con dislocación y fracturas de varias vértebras cervicales, además de una compresión nerviosa severa.

Balón de Oro 2025: ¿Quién es el futbolista más fuerte a llevarse el premio?
RELACIONADO

Balón de Oro 2025: ¿Quién es el futbolista más fuerte a llevarse el premio?

“Corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, detalló el equipo.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Nanning, el Guangxi Pingguo confirmó que la operación fue exitosa y que el jugador se encuentra estable, aunque su recuperación tomará tiempo y requerirá rehabilitación constante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo

Despedida a Miguel Ángel Russo: miles de hinchas se reúnen en La Bombonera en un multitudinario adiós

Miguel Ángel Russo

El desgarrador mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo: la despedida de un grande

Miguel Ángel Russo

La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol

Otras Noticias

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes

La OMS reveló que al menos 15 millones de jóvenes en el mundo fuman cigarrillos electrónicos.

Francia

Francia condena a 10 años de prisión al único acusado que apeló en el caso Gisèle Pelicot

El tribunal de apelación de Nimes elevó la pena de Husamettin Dogan de nueve a diez años de prisión.

Contraloría General de la República

Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

Ministerio de Transporte

Mintransporte aclara quién debe pagar las fotomultas cuando no se identifica al conductor

Viral

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?