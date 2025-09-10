VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

El fútbol internacional se estremeció tras conocerse la impactante lesión que sufrió Samuel Asamoah, futbolista togolés del Guangxi Pingguo durante un partido del campeonato chino de segunda división.

El jugador, de 31 años, se golpeó con fuerza la cabeza contra una valla publicitaria, lo que le provocó una fractura cervical con posibles consecuencias irreversibles.

El accidente que paralizó el partido

El incidente ocurrió cuando Asamoah intentó cubrir el balón para dejarlo salir por la línea lateral. En ese momento, un rival del Chongqing Tonglianglong llegó a toda velocidad y lo empujó con el hombro, lanzándolo violentamente contra un panel publicitario, el cual no pudo esquivar con sus manos.

Las imágenes transmitidas por televisión muestran el dramático impacto y cómo el jugador cayó desplomado al suelo, inmóvil.

Mientras sus compañeros pedían ayuda, el árbitro del encuentro apenas sancionó la acción con una tarjeta amarilla, generando indignación entre los aficionados y el cuerpo técnico del Guangxi Pingguo.

Diagnóstico y estado actual del jugador

El club chino informó en un comunicado que Asamoah fue diagnosticado con dislocación y fracturas de varias vértebras cervicales, además de una compresión nerviosa severa.

“Corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, detalló el equipo.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Nanning, el Guangxi Pingguo confirmó que la operación fue exitosa y que el jugador se encuentra estable, aunque su recuperación tomará tiempo y requerirá rehabilitación constante.