Rodallega, el mejor de Colombia, y Junior como equipo del año: Premios de El País 2025

El fútbol colombiano tuvo un cierre de año soñado en el plano internacional.

Los Premios de El País 2025, una de las encuestas más respetadas del continente, dejaron como gran protagonista a Junior de Barranquilla, que fue distinguido por su brillante temporada, mientras que Hugo Rodallega fue elegido como el mejor jugador del país.

La tradicional votación, organizada por el diario uruguayo El País, reunió la opinión de 264 periodistas de 16 países de América, quienes eligieron a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos del año en cada nación.

Junior y Alfredo Arias, los grandes ganadores en Colombia

En la rama colectiva, Junior de Barranquilla fue elegido como el mejor equipo del año 2025 en Colombia, un reconocimiento que respalda su título en el segundo semestre del 2025.

Además, el estratega uruguayo Alfredo Arias fue galardonado como el mejor entrenador, reflejando el impacto de su trabajo al frente del equipo tiburón.

Este doble reconocimiento confirma el peso de Junior en el fútbol nacional durante 2025 y lo posiciona como uno de los clubes más sólidos del continente en el balance anual realizado por la prensa especializada.

Hugo Rodallega, vigente y premiado como el mejor jugador

En el plano individual, Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, se quedó con el premio al mejor jugador del fútbol colombiano, superando a figuras de distintos clubes. Su rendimiento, liderazgo y goles fueron determinantes para recibir este reconocimiento.

En la rama femenina, Luisa Agudelo fue elegida como la mejor jugadora del país, reafirmando el crecimiento del fútbol femenino colombiano. A nivel continental, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta se llevó el máximo galardón al ser nombrado el “Rey de América”.

Así, los Premios de El País 2025 dejaron una imagen clara: Junior arrasó y Rodallega sigue más vigente que nunca.