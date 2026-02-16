CANAL RCN
Deportes

Santa Fe confirma lesión de Franco Fagúndez: fichaje se perderá varios partidos

Santa Fe confirmó que Franco Fagúndez sufrió un esguince del ligamento medial de la rodilla y se perderá varios partidos mientras avanza su recuperación.

Franco Fagúndez en Independiente Santa Fe
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
12:00 p. m.
Las noticias no son buenas para Independiente Santa Fe. A los resultados irregulares del arranque de la Liga BetPlay se suma ahora la lesión de Franco Fagúndez.

El volante uruguayo ingresó en el segundo tiempo del partido ante América de Cali, pero su participación duró apenas un minuto. Tras un choque con un rival, Fagúndez cayó al suelo, se tomó la rodilla derecha y tuvo que abandonar de inmediato el terreno de juego, generando preocupación en el cuerpo técnico y la hinchada cardenal.

Este lunes, el club dio a conocer el parte médico oficial luego de realizarle los exámenes correspondientes.

Parte médico oficial: ¿qué lesión sufrió Fagúndez?

Santa Fe confirmó que el mediocampista “presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha”.

Además, la institución informó que “el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

Aunque el club no entregó un tiempo exacto de baja, este tipo de lesiones suele sacar a los futbolistas de competencia por varias semanas, dependiendo del grado del esguince.

La noticia golpea al equipo bogotano, que venía apostando por Fagúndez como alternativa ofensiva en un momento donde cada punto empieza a ser vital.

¿Cuánto tiempo estaría fuera del equipo?

En términos generales, la recuperación de un esguince del ligamento colateral medial varía según la gravedad:

  • Grado I (leve): entre 1 y 3 semanas
  • Grado II (desgarro parcial): entre 3 y 6 semanas
  • Grado III (rotura completa): puede extenderse de 6 a 10 semanas o más.

Así las cosas, Fagúndez se perderá varios partidos mientras avanza su rehabilitación, una baja sensible para un Santa Fe que busca reencontrarse con su mejor versión.

El cuerpo médico seguirá evaluando su evolución, pero todo apunta a que el fichaje tendrá que ver varios compromisos desde la tribuna.

