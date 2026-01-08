CANAL RCN
Deportes

Así juega Nahuel Bustos, el nuevo delantero de Santa Fe con pasado en Europa

Nahuel Bustos ya fue anunciado por Independiente Santa Fe y acompañará a Hugo Rodallega en la delantera del León en 2026.

Nahuel Bustos, Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

enero 08 de 2026
06:06 p. m.
Independiente Santa Fe comenzó a anunciar refuerzos y aunque no han sido del gusto de la hinchada, ya está completando el cupo para 2026, un año donde disputará, además de los torneos locales, la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Este jueves 8 de enero anunció la llegada de Nahuel Bustos, delantero argentino quien, aunque ya entrenaba con el equipo, no había sido oficializado.

Nahuel Bustos es nuevo delantero de Santa Fe

En horas de la tarde, Santa Fe anunció a Nahuel Bustos como contratación. El delantero tiene 27 años y ha tenido paso por Girona de España, Sao Paulo de Brasil y el Pachuca de México.

Su mejor paso fue, sin duda, en Talleres de Argentina, donde es considerado un referente. Allá disputó 126 partidos, anotó 29 goles y registró 7 asistencias, pero en el último tiempo no tuvo su mejor rendimiento y por eso fue cedido al Cardenal.

Así juega Nahuel Bustos

Es un delantero que ha ido de más a menos en Argentina y que desde hace rato es seguido por Santa Fe. Nahuel es un delantero que le gusta llegar desde atrás. Es diestro, con gran definición. También le gusta la pelota quieta y es algo veloz.

Nahuel Bustos se suma a Luis Palacios, Helibelton Palacios, Franco Fagúndez y Kilian Toscano como los primeros fichajes del León de cara al 2026.

