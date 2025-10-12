Santa Fe pierde más jugadores para el 2026: estos dos nombres dijeron adiós

La llegada de Pablo Repetto a la dirección técnica de Independiente Santa Fe marca un punto de inflexión y el inicio de una movida en el equipo cardenal.

Tras semanas de especulaciones y la culminación de la temporada, el estratega uruguayo fue presentado oficialmente y, de inmediato, puso manos a la obra con decisiones firmes que delinean el proyecto deportivo para el 2026.

A diferencia de otros técnicos que esperan el inicio de la pretemporada oficial, Repetto optó por un plan adelantado, asumiendo su cargo el 9 de diciembre, apenas un día después de finalizada la participación del equipo en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Dos jugadores se van de Santa Fe

Bajo este panorama, las decisiones del cuerpo técnico se han empezado a conocer de cara a lo que será el 2026, año en el que Santa Fe tiene como objetivo hacer un buen papel en Copa Libertadores.

Durante las últimas horas, se confirmó que dos experimentados de la plantilla, como lo son Ángelo Rodríguez y Yairo Moreno, no seguirán en la institución.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, Moreno tiene contrato vigente, sin embargo, la directiva ya hizo trámites para rescindir su contrato y dejarlo como agente libre.

Por otro lado, Ángelo Rodríguez también habría sido notificado que no continuará en el cardenal. El delantero termina su contrato a fin de año y quedó como agente libre, lo que le permitirá buscar equipo y revisar las primeras opciones que se le presentaron en el mercado.

Así inició la era de Repetto

Este proceso de 'poda' y posterior renovación es crucial. El técnico uruguayo tiene la tarea de armar un equipo competitivo para todos los frentes, buscando jugadores que compartan sus "objetivos y sueños".

Con un contrato firmado hasta diciembre de 2026, Repetto tiene el tiempo y, aparentemente, el respaldo para llevar a cabo una profunda transformación.