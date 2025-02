El duro y definitivo calendario de Santa Fe en febrero: comienza la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe enfrenta un exigente calendario en febrero de 2025, combinando compromisos cruciales en la Liga BetPlay y su debut en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Pablo Peirano deberá demostrar su capacidad para manejar la intensidad de estos desafíos, pues febrero es un mes definitivo.

Compromisos en la Liga BetPlay 2025-I

El mes inicia con dos partidos fuera de casa en la liga local. El 7 de febrero, Santa Fe visitará a Águilas Doradas en Rionegro, un encuentro que promete ser competitivo. Posteriormente, el 16 de febrero, se enfrentará a América de Cali, en un duelo que siempre genera altas expectativas.

Entre estos partidos, el 12 de febrero, los 'cardenales' recibirán a Atlético Nacional en Bogotá, en un clásico del fútbol colombiano que aún no tiene fecha y estadio confirmado.

Debut en la Copa Libertadores

El 18 de febrero, Santa Fe iniciará su participación en la Fase II de la Copa Libertadores enfrentando a Deportes Iquique de Chile. El partido de ida se disputará en el Estadio Tierra de Campeones en Iquique.

El partido de vuelta está programado para el 25 de febrero. Sin embargo, debido a la programación de conciertos en el Estadio El Campín, Santa Fe jugará en el estadio de Techo.

Hasta la fecha, Santa Fe ha sumado cuatro puntos en sus dos primeros partidos de la Liga BetPlay, tras vencer 2-1 a Deportivo Pereira y empatar 0-0 ante Deportes Tolima, ambos como local.

Calendario de Independiente Santa Fe - Febrero 2025

Liga BetPlay:

7 de febrero - Águilas Doradas vs. Santa Fe (Estadio Alberto Grisales, Rionegro)

12 de febrero - Santa Fe vs. Atlético Nacional (Fecha y estadio por confirmar)

16 de febrero - América de Cali vs Santa Fe (Fecha y estadio por confirmar)

23 de febrero - Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga (Fecha y estadio por confirmar)

Copa Libertadores - Fase II:

18 de febrero - Deportes Iquique vs. Santa Fe (Estadio Tierra de Campeones, Chile - 5:00 p.m.)

25 de febrero - Santa Fe vs, Deportes Iquique (Estadio de Techo - 5:00 p.m.)