Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

Independiente Santa Fe derrotó ante todo pronóstico al Junior de Barranquilla en la Superliga 2026 y es pentacampeón de esta competencia.

Independiente Santa Fe campeón de la Superliga
FOTO: Nathalia Bucheli - Deportes RCN

Noticias RCN

enero 21 de 2026
09:32 p. m.
Independiente Santa Fe volvió a gritar campeón en el fútbol profesional colombiano tras vencer a Junior de Barranquilla en la gran final de la Superliga 2026, la competencia que enfrenta a los dos campeones de la Liga BetPlay del año anterior.

RELACIONADO

¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!

El cuadro 'cardenal' sacó un valioso empate del partido de ida en Barranquilla, por lo que definió todo en el estadio 'El Campín' de Bogotá, donde fue contundente ganando por 3-0 y se quedó con su quinta Superliga, siendo el club que más veces la ganó.

Todas las Superligas que ganó Santa Fe

La primera conquista de Independiente Santa Fe fue en la segunda edición que se disputó en la historia del FPC en un clásico capitalino ante Millonarios, imponiéndose por 3-1 en el global.

En 2015 se enfrentó a Atlético Nacional, donde lograron remontar y quedarse con la llave por 3-2. Para 2017 llegó la tercera, esta vez venciendo a Independiente Medellín por 1-0.

La cuarta llegó sin necesidad de ser campeones de Liga. Se enfrentaron a América de Cali en 2021, luego de que en 2020 solo hubo un campeón, pero al ser líderes de la reclasificación jugaron y ganaron por 5-3 en el global.

Ahora, superando a Junior de Barranquilla, son los únicos pentacampeones de esta competencia, superando las 4 conseguidas por Atlético Nacional.

El palmarés del FPC: los equipos más campeones de la historia

  1. Atlético Nacional: 37 títulos oficiales (18 ligas, 8 copas, 4 superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte, 2 Interamericana).
  2. Millonarios: 22 títulos oficiales (16 ligas, 3 copas, 2 superligas, 1 Merconorte).
  3. Santa Fe: 19 títulos oficiales (10 ligas, 2 copas, 5 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank).
  4. América de Cali: 16 títulos oficiales (15 ligas, 1 Merconorte).
  5. Junior: 15 títulos oficiales (11 ligas, 2 copas, 2 Superligas).
  6. Deportivo Cali: 12 títulos oficiales (10 ligas, 1 copa, 1 Superliga).
  7. Independiente Medellín: 8 títulos oficiales (6 ligas, 2 copas).
  8. Once Caldas: 5 títulos oficiales (4 ligas, 1 Libertadores).
  9. Deportes Tolima: 5 títulos oficiales (3 ligas, 1 copa, 1 Superliga).
