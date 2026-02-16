CANAL RCN
Colombia

Alcaldía anuncia prórroga en servicio de aseo y plan para mejorar la recolección de basuras en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la prórroga de los contratos para garantizar el aseo y la recolección de basuras en la capital, hasta 2027.

Foto: @Bogota/X

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
11:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una prórroga en el servicio de aseo de la capital y las medidas que se han tomado a nivel administrativo para mejorar el manejo de residuos y recolección de basuras.

¿Cuál será el futuro de las basuras en Bogotá? UAESP rompió el silencio y aclaró
RELACIONADO

¿Cuál será el futuro de las basuras en Bogotá? UAESP rompió el silencio y aclaró

Según el mandatario, en los próximos tres meses entrarán a operar 35 nuevos vehículos de recolección, además de personal adicional para controlar el arrojo clandestino de deshechos en la ciudad.

Veeduría permanente de la Uaesp

Durante este periodo Bogotá entrará en una etapa de transición técnica, con el fin de garantizar la continuidad del servicon de aseo hasta 2027, así como la inclusión de recicladores en esta labor.

Galán también señaló que se ha venido trabajando con los diferentes operadores y entidades encargadas de este tema para unir esfuerzos que permitan mejorar el servicio, cumplir los horarios y frecuencias estipulados en el contrato y la eficacia en el manejo de residuos.

Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp
RELACIONADO

Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp

Otro punto resaltado por el alcalde tiene que ver con la veeduría a las interventorías, con el objetivo de hacer cumplir los contratos. Para este fin, 88 trabajadores adicionales de la Uaesp harán monitoreo permanente al funcionamiento del modelo de recolección brindao por los operadores.

Más medidas para mejorar sistema de basuras

Entre las demás medidas, Aguas de Bogotá se comprometió a ampliar su capacidad de recolección de escombros y muebles, pasando de 300 a 1.000 toneladas diarias, mediante la incorporación de 132 nuevas personas.

A esto se suman las 88 personas que llegarán para hacer labores de seguimiento técnico y territorial, así como la ampliación de cobertura y actividad de barrido, pasando a 45.000 km mensuales adicionales.

¿Bogotá podría repetir crisis de basura por vencimiento de contratos?
RELACIONADO

¿Bogotá podría repetir crisis de basura por vencimiento de contratos?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Distrito tiene la fórmula para que predios demolidos en la Carrera Séptima no sean foco de inseguridad

Contraloría General de la República

Anuncian investigación exhaustiva de los decretos para recaudar recursos en emergencia invernal

Lluvias En Colombia

Emergencia humanitaria en San Vicente de Chucurí: más de 500 familias campesinas aisladas

Otras Noticias

Finanzas personales

Bancos que prestan para comprar carro: ¿dónde es más barato financiarlo?

Listado de bancos que prestan para comprar carro: ¿cuáles son los más favorables?

Nasa

Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

Pese a que las probabilidades de impacto son bajas, la NASA alertó sobre los protocolos que se deben seguir ante estos casos de emergencia.

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales

Boyacá Chicó

¡Otro técnico que pierde su cargo en la Liga BetPlay! La fecha 7 dejó la cuarta salida del torneo

EPS

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas