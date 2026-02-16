Alcaldía anuncia prórroga en servicio de aseo y plan para mejorar la recolección de basuras en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una prórroga en el servicio de aseo de la capital y las medidas que se han tomado a nivel administrativo para mejorar el manejo de residuos y recolección de basuras.

Según el mandatario, en los próximos tres meses entrarán a operar 35 nuevos vehículos de recolección, además de personal adicional para controlar el arrojo clandestino de deshechos en la ciudad.

Veeduría permanente de la Uaesp

Durante este periodo Bogotá entrará en una etapa de transición técnica, con el fin de garantizar la continuidad del servicon de aseo hasta 2027, así como la inclusión de recicladores en esta labor.

Galán también señaló que se ha venido trabajando con los diferentes operadores y entidades encargadas de este tema para unir esfuerzos que permitan mejorar el servicio, cumplir los horarios y frecuencias estipulados en el contrato y la eficacia en el manejo de residuos.

RELACIONADO Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp

Otro punto resaltado por el alcalde tiene que ver con la veeduría a las interventorías, con el objetivo de hacer cumplir los contratos. Para este fin, 88 trabajadores adicionales de la Uaesp harán monitoreo permanente al funcionamiento del modelo de recolección brindao por los operadores.

Más medidas para mejorar sistema de basuras

Entre las demás medidas, Aguas de Bogotá se comprometió a ampliar su capacidad de recolección de escombros y muebles, pasando de 300 a 1.000 toneladas diarias, mediante la incorporación de 132 nuevas personas.

A esto se suman las 88 personas que llegarán para hacer labores de seguimiento técnico y territorial, así como la ampliación de cobertura y actividad de barrido, pasando a 45.000 km mensuales adicionales.