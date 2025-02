¿Gamero o Dudamel? Presidente de Santa Fe habló sobre quién reemplazará a Pablo Peirano

Han sido unas horas bastantes complicadas en Independiente Santa Fe, luego de la prematura eliminación en Copa Libertadores a manos de Deportes Iquique de Chile.

Luego de perder la final del 20024-I, hacer unos de los peores cuadrangulares de la historia en el segundo semestre del 2024, y quedar eliminado en la fase previa de Copa Libertadores 2025, Pablo Peirano, técnico que llegó a finales del 2023, dejó su cargo como entrenador.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe

"Lamentamos que este proceso haya finalizado ya que

consideramos al profesor Peirano una persona de la casa que siempre mostró compromiso con el club e interés por ayudar. Extendemos nuestro agradecimiento a él por su honradez, entrega,

dedicación y arduo trabajo durante estas últimas temporadas le deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos", expresó el club a través de un comunicado.

Así mismo, confirmó que el entrenamiento de este jueves y el partido ante Envigado, Robinson Zapata y Francisco López estarán como encargados, mientras se define el nombre del nuevo estratega.

¿Quién será el nuevo técnico de Independiente Santa Fe?

En las últimas horas, se han mencionado nombres como el de Alberto Gamero, recién salido de Millonarios, Rafael Dudamel, campeón con Bucaramanga en 2024-I y Jorge Bava, DT uruguayo campeón con Liverpool.

Sobre este tema, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló para Caracol Radio sobre esta posibilidad y comentó la posibilidad de cada uno de estos técnicos.

"Gamero es muy buen amigo mío, lo conozco hace muchos años. Iba a ser DT de Santa Fe en el 2020 (...) Hoy no sé ni cuánto cuesta, no he hablado con él", dijo Méndez.

Sobre Rafael Dudamel, agregó: "Ojalá llene los requisitos que vamos a exigir. No sé si encaja en lo que nosotros vamos a exigir (…) Me lo ofrecieron hoy a las 7 de la noche".

Por su parte, sobre el Uruguayo Jorge Bava dijo que "lo vine a conocer a las 4 de la tarde, me llegó una hoja de vida de él".

Al que sí le cerró las puerta fue a Lucas González, quien como asistente dejó tirado a Santa Fe, tras aceptar propuesta de Águilas Doradas.