El Ministerio de Agricultura informó este jueves que un juez constitucional le dio la razón en una acción de tutela interpuesta contra Fedegán, al concluir que fue vulnerado su derecho fundamental de petición por la falta de una respuesta completa, clara y de fondo a los requerimientos realizados sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado.

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Según la cartera, la decisión judicial ratifica que aún existe información pendiente por entregar relacionada con el manejo de los recursos parafiscales del sector ganadero.

Juez ordena responder 61 requerimientos pendientes

De acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio, el fallo ordenó a Fedegán complementar en un plazo improrrogable de 48 horas la información correspondiente a 61 requerimientos pendientes, así como entregar los soportes documentales respectivos y responder de manera precisa, completa y de fondo cada uno de los puntos formulados por la entidad gubernamental.

El ministro Indalecio Dangond Baquero aseguró que la cartera hará seguimiento estricto a la decisión judicial y advirtió que, en caso de incumplimiento, promoverá un incidente de desacato y solicitará las sanciones previstas en la ley. Además, reiteró que el objetivo es garantizar la transparencia y el adecuado manejo de los recursos parafiscales que pertenecen a los ganaderos colombianos.

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Lafaurie respalda auditorías, pero pide garantías e intervención de organismos de control

A través de su cuenta de X, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, se refirió este miércoles 25 de noviembre en medio de la discusión sobre una eventual auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado. Manifestó que el gremio está dispuesto a colaborar con cualquier proceso de revisión, siempre que se realice bajo criterios técnicos e independientes.

“Frente al anuncio de una auditoría forense, nuestra posición es clara: auditorías sí, con independencia, rigor técnico y garantías. Reconocemos la facultad del Ministerio de acudir a una auditoría externa y estamos dispuestos a entregar la información requerida, porque entendemos la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia frente a los ganaderos”, expresó el dirigente gremial.

No obstante, José Félix Lafaurie señaló que una eventual auditoría debe partir de los antecedentes existentes y esclarecer con precisión qué aspectos requieren una nueva revisión. “Una revisión seria debe partir de lo que ya examinó la Contraloría, precisar qué falta por esclarecer y justificar la razón y el costo del ejercicio auditor. Por eso hemos solicitado el acompañamiento preventivo de los organismos de control”, afirmó.

El presidente de Fedegán también destacó que, según el gremio, las auditorías practicadas por la Contraloría desde 1994 no han derivado en hallazgos disciplinarios, fiscales o penales.

“Tenemos presentes los resultados de las Auditorías de la Contraloría, en las que, desde 1994, no ha prosperado ningún hallazgo disciplinario, fiscal o, menos aún, de carácter penal. Por el contrario, en el año en que el ministro Restrepo contrataba una auditoría externa al Fondo Nacional del Ganado, las calificaciones de la Contraloría no eran apenas buenas, sino excepcionales”, sostuvo.

Por su parte, el Ministerio insistió en que continuará ejerciendo sus facultades de inspección, vigilancia y control para garantizar que los recursos parafiscales sean administrados con transparencia, soportes verificables y rendición de cuentas.