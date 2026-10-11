Polémica en Santa Fe vs. Fortaleza tras empate de los ‘amix’: no sacaron el balón con un jugador en el piso

Independiente Santa Fe y Fortaleza se enfrentan en el estadio Municipal de Mosquera por los octavos de final de la Copa Betplay y, al finalizar el primer tiempo, empatan a un gol en un partido que ha tenido oportunidades para ambos clubes; de mantenerse el empate, la clasificación se definirá desde el punto penal.

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Polémica por gol de Fortaleza

Minutos antes de finalizar la primera parte, Fortaleza llegó al empate gracias a un cabezazo del atacante mexicano Teun Wilke; la anotación provocó el reclamo de los jugadores de Santa Fe, ya que mientras el balón seguía en juego, el delantero ‘cardenal’ Nahuel Bustos estaba en el piso por una molestia en una de sus piernas y estaba preparado para ser sustituido, pero el equipo visitante no sacó el balón para que fuera atendido.

Vale recordar que el único con la potestad para interrumpir el partido por la lesión de un jugador es el juez central, por lo que en este caso los jugadores de Fortaleza no estaban en la obligación de sacar el balón del terreno de juego.

Tras el gol, Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, recibió tarjeta amarilla por protestar al juez y también mostró su molestia con sus propios compañeros por la pasividad mostrada en la jugada.

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Terreno de juego no está en buen estado

A pesar de que el estadio Municipal de Mosquera se llenó en su totalidad para el compromiso, usuarios en redes, junto con los comentaristas del partido, han mencionado que las condiciones del terreno de juego no son las mejores e incluso pudo haber ocasionado la lesión del jugador Nahuel Bustos de Santa Fe, que debió ser sustituido minutos antes de finalizar el primer tiempo.