Concejo define una fecha para discutir en cabildo abierto si Bogotá necesita o no ser militarizada

Ante las denuncias constantes por casos de hurto, extorsión y microtráfico en la ciudad, el Concejo de Bogotá definió que el próximo 7 de noviembre será discutido en cabildo abierto si Bogotá debe o no ser militarizada.

Con participación ciudadana, los cabildantes determinarán si la ciudad necesita asistencia militar para mejorar los índices de inseguridad.

En las calles, las opiniones se mantienen divididas. Al igual que en el Concejo, algunos ciudadanos, cansados de la delincuencia, creen que es la única opción. Otros se mantienen reticentes sobre la presencia de integrantes del Ejército en las calles.

RELACIONADO Antiguo ladrón de vehículos reveló cómo actúan las bandas dedicadas a este delito en Bogotá

Opiniones a favor y en contra levantan la mano desde el Concejo:

El concejal Óscar Ramírez Vahos advirtió que la idea de militarizar las calles nace en respuesta a “la gente que está cansada de los atracos, de la manera violenta en la que están actuando las ratas, los delincuentes. Nos hemos dado cuenta que hoy matan, hoy golpean, hacen lo que quieren con las personas y después hurtan sus pertenencias. Están generando temor en la ciudadanía y nadie se siente seguro”.

El también concejal Julián Uscátegui explicó que la militarización de Bogotá en la que insisten algunos sectores “se haría bajo la figura de asistencia militar, que contempla la Ley 1801 de 2016. Eso le permitiría al Ejército Nacional desplegar uniformados, por supuesto que en coordinación y articulación con la Policía, para complementar esa labor de la lucha contra el crimen”.

Sin embargo, hay quienes ven inviable traer efectivos del Ejército a la capital colombiana en un momento en el que las regiones se enfrentan a un recrudecimiento del conflicto, entre ellos, la cabildante Heidy Sánchez:

“No creo que tengamos las unidades suficientes de militares hoy para venir a cubrir Bogotá cuando hay regiones en el país que necesitan de la presencia del Ejército. Y no creo que sea el momento ideal para trasladarlos a Bogotá cuando todas las regiones del país tienen necesidades”.

Índices de criminalidad han disminuido en Bogotá:

Al cierre del primer semestre de 2026, los índices de algunos de los principales delitos de alto impacto se mantuvieron a la baja en Bogotá, de acuerdo con el sexto informe de Bogotá Cómo Vamos.

Cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), de la Policía, indican que el hurto a personas registró una disminución del 13,9%, pasando de 36.817 a 31.716 casos; los delitos sexuales, del 19,1%, pasando de 2.160 a 1.747 casos, y los homicidios, del 7,3%, pasando de 588 a 545 casos.

Sin embargo, delitos como la violencia intrafamiliar y las lesiones personales registraron una tendencia creciente del 26,1% y el 20,3%, respectivamente, pasando de 21.247 a 26.789 casos y de 9.075 a 10.918 casos.