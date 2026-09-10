Hugo Rodallega rompió el silencio sobre su futuro en Santa Fe

Hugo Rodallega se pronunció sobre los rumores que lo relacionaban con un posible regreso al Deportes Quindío y aclaró que no tiene acordada su salida de Independiente Santa Fe.

El atacante aseguró que las versiones sobre su supuesto regreso al equipo de Armenia lo sorprendieron. Aunque ha manifestado su deseo de retirarse algún día con la camiseta del Quindío, actualmente su prioridad es continuar con el conjunto bogotano.

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“Es totalmente falso, la verdad no sé de dónde salió esta noticia. Hasta yo me sorprendí cuando vi los medios asegurando que yo me iba”, afirmó el delantero, según declaraciones divulgadas por medios de comunicación.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre su renovación con Santa Fe?

El goleador reconoció que su contrato con el equipo cardenal termina el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, expresó su intención de continuar en la institución y buscar una extensión de su vínculo.

“Mi prioridad es Independiente Santa Fe. Quiero quedarme acá, ojalá que se pueda hablar del tema renovación”, manifestó Rodallega.

El futbolista también explicó que una eventual renovación dependerá de las conversaciones con la dirigencia y de las decisiones deportivas del club. Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente un nuevo acuerdo.

Desde su llegada a Santa Fe en 2023, el delantero se ha convertido en uno de los referentes del plantel. Por eso, antes de pensar en una despedida, su objetivo es seguir compitiendo y buscar nuevos logros con el equipo capitalino.

¿Hugo Rodallega jugará en el Deportes Quindío?

La posibilidad de un regreso al Deportes Quindío tomó fuerza luego de que se hablara del interés del club por contar con el atacante. El equipo de Armenia tiene un significado especial para Rodallega, pues allí debutó como profesional en 2004.

El delantero ha reconocido en otras ocasiones que le gustaría terminar su carrera con la camiseta del conjunto cafetero. Sin embargo, ese deseo no significa que exista un acuerdo para regresar en diciembre de este año.

Por ahora, Rodallega mantiene su atención en Santa Fe y en los compromisos que le quedan durante la temporada. El atacante quiere continuar en el equipo cardenal y espera que se abra una conversación para definir su futuro.

Así, su situación contractual sigue pendiente: tiene vínculo hasta diciembre, manifestó que desea renovar y mantiene el sueño de retirarse algún día en el Deportes Quindío, pero no hay una salida confirmada ni un nuevo contrato anunciado.