Dimayor confirmó el calendario para los cuartos de final de la Copa BetPlay

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la Copa BetPlay, que en este momento tiene a 9 equipos en competencia mientras se define al octavo clasificados a los cuartos de final entre Independiente Santa Fe y Fortaleza.

Pese a que todavía falta un partido de octavos de final, la Dimayor confirmó el calendario de competencia para las tres llaves que ya están confirmadas. Cabe recordar que se mantendrán los duelos a partido único, pues solamente semifinales y final serán a ida y vuelta.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Llaneros FC

Fecha: jueves 15 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Barranquilla FC vs. América de Cali

Fecha: Miércoles 21 de octubre.

Hora: por definir.

Estadio: Romelio Martínez.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Fecha: Miércoles 14 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: por definir

Se está a la espera de conocer la plaza en donde se jugaría la llave entre Nacional y Medellín, recordando que el estadio Atanasio Girardot no está disponible, aunque se espera que este clásico sea en el principal escenario deportivo de la capital antioqueña.

¿Cuánto se jugará la llave pendiente entre Santa Fe y Fortaleza?

La Dimayor también confirmó el partido pendiente de octavos de final entre dos clubes bogotanos. Cabe recordar que el ganador de esta serie se estará enfrentando a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza