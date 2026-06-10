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Dimayor confirmó el calendario para los cuartos de final de la Copa BetPlay

Pese a que falta por definir uno de los clasificados a esta instancia, la Dimayor confirmó la programación para tres de los cuatro partidos.

cuartos de final Copa BetPlay
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

octubre 06 de 2026
12:47 p. m.
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Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la Copa BetPlay, que en este momento tiene a 9 equipos en competencia mientras se define al octavo clasificados a los cuartos de final entre Independiente Santa Fe y Fortaleza.

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Pese a que todavía falta un partido de octavos de final, la Dimayor confirmó el calendario de competencia para las tres llaves que ya están confirmadas. Cabe recordar que se mantendrán los duelos a partido único, pues solamente semifinales y final serán a ida y vuelta.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa BetPlay

Internacional de Bogotá vs. Llaneros FC

  • Fecha: jueves 15 de octubre.
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Metropolitano de Techo.

Barranquilla FC vs. América de Cali

  • Fecha: Miércoles 21 de octubre.
  • Hora: por definir.
  • Estadio: Romelio Martínez.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

  • Fecha: Miércoles 14 de octubre.
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: por definir

Se está a la espera de conocer la plaza en donde se jugaría la llave entre Nacional y Medellín, recordando que el estadio Atanasio Girardot no está disponible, aunque se espera que este clásico sea en el principal escenario deportivo de la capital antioqueña.

¿Cuánto se jugará la llave pendiente entre Santa Fe y Fortaleza?

La Dimayor también confirmó el partido pendiente de octavos de final entre dos clubes bogotanos. Cabe recordar que el ganador de esta serie se estará enfrentando a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza

  • Fecha: domingo 11 de octubre.
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Estadio: municipal de Mosquera.
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