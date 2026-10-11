Cine gratis en esta ciudad del país: Regalarán 1.200 entradas por esta razón

La ciudad de Armenia se prepara para vivir una celebración por doble partida. En el marco de la conmemoración de los 137 años del cumpleaños de la ciudad, que se celebra oficialmente cada 14 de octubre, los habitantes recibirán una noticia muy esperada: las pantallas del teatro Cinemark Unicentro Armenia volverán a encenderse tras superar una compleja emergencia.

Para festejar este regreso y unirse a la alegría local, la compañía anunció una gran jornada de cine gratis en Armenia, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre. La iniciativa contempla la entrega de 1.200 entradas gratuitas exclusivamente diseñadas para toda la comunidad.

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¿Cómo será la jornada de reapertura en Cinemark Unicentro?

A partir de las 5:00 p. m. del jueves 15 de octubre, las seis salas que conforman el complejo de Cinemark Unicentro Armenia abrirán sus puertas de manera simultánea para proyectar funciones especiales. Lo más llamativo para los asistentes es que el ingreso no tendrá ningún costo e incluirá un combo de crispetas y gaseosa.

Esta iniciativa busca consolidarse como un espacio de reencuentro familiar, permitiendo que los ciudadanos recuperen uno de los puntos de entretenimiento más tradicionales que forman parte de la vida cotidiana en la capital quindiana.

"Queríamos que la reapertura fuera una celebración con toda la ciudad. Abrir las salas con entrada gratuita para los armenios es nuestra manera de decirle a Armenia que estamos de vuelta y que seguimos aquí para acompañarla", expresó Andrea Beltrán, Directora de Mercadeo de Cinemark Colombia.

Detrás de esta reapertura hay una historia de unión y resiliencia corporativa. La emergencia que obligó a cerrar temporalmente el teatro también afectó de manera directa al equipo de trabajo de Cinemark en la zona.

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Ante este panorama, la compañía impulsó una campaña internacional de recaudación de fondos a la que se sumaron empleados de diferentes ciudades de Colombia y de otros países.