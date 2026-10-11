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Copa Airlines ofrece alternativas a viajeros afectados por el terremoto en Panamá

Tras el terremoto, los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena recibieron 21 vuelos que debieron ser desviados, incluidos algunos de Copa Airlines.

Copa Airlines ofrece alternativas a viajeros afectados por el terremoto en Panamá
Copa Airlines

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
02:38 p. m.
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La aerolínea Copa Airlines es la que mayor operación tiene en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá y, a raíz de los movimientos telúricos que se presentaron en el país centroamericano en los últimos días, se vieron obligados a reprogramar y desviar varios vuelos.

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Operando hacia más de 80 destinos entre América y el Caribe, la aerolínea es la que concentra la mayor parte del tráfico en el aeropuerto internacional, además de ser el principal punto de conexiones para viajar a otros países del mundo.

Copa Airlines ofrece alternativas a viajeros afectados por el terremoto en Panamá

Como parte de la reanudación de las operaciones en el aeropuerto, Copa Airlines ha informado una serie de alternativas para los viajeros que se han visto afectados por los cambios y cancelaciones tras el terremoto:

  • Se podrán hacer cambios sin cargo extra ni diferencia de tarifa para viajar hasta el 31 de octubre de 2026.
  • Los usuarios que decidan no viajar podrán conservar el valor de su tiquete en forma de créditos para usarlos posteriormente sin cargo por el cambio.
  • Se podrá solicitar el reembolso por boletos no utilizados incluso en la tarifa no reembolsable.

Estas alternativas aplican para los tiquetes adquiridos hasta el 9 de octubre y con viajes programados entre el 9 y 14 de octubre de 2026 para cualquier ruta operada por Copa Airlines.

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Horas después del terremoto, el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla recibió 16 vuelos que tenían destino a Panamá, mientras que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena recibió cinco vuelos de la aerolínea mencionada anteriormente; algunos de esos viajes debieron ser cancelados, afectando a más de 1.200 pasajeros.

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