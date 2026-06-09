Estudios sugieren que la caída en la tasa de natalidad está relacionada con el uso de teléfonos celulares

Un factor determinante y hasta ahora ignorado por los gobiernos que intentan revertir la crisis global de natalidad podría encontrarse en los bolsillos de los ciudadanos.

Recientes investigaciones sugieren que la masificación del teléfono inteligente, funciona como un catalizador directo en la caída de los nacimientos a nivel internacional, transformando radicalmente las conductas sociales y afectivas de las generaciones más jóvenes.

Datos similares en 128 países:

Esta tesis cobra fuerza tras un análisis global publicado por los economistas Nathan Hudson y Hernan Moscoso Boedo, de la Universidad de Cincinnati. Los investigadores evaluaron los indicadores del Banco Mundial sobre la inserción de dispositivos móviles y los índices de fertilidad adolescente en 128 países.

El hallazgo principal demuestra que el desplome de los nacimientos se agudizó de manera generalizada coincidiendo con la expansión de estas tecnologías, manifestándose de igual forma en regiones con sistemas de salud, estructuras económicas, esquemas de bienestar y entornos culturales completamente opuestos. Ante la uniformidad de los datos, los autores definieron la llegada de los celulares como un choque tecnológico global común.

Una reducción en el número de embarazos desde el auge de la telefonía móvil:

La correlación entre el dispositivo y el descenso de la fertilidad ya había sido examinada a nivel micro por la economista Caitlin Myers y el investigador Ezekiel Hooper, del Middlebury College.

Los académicos analizaron una particularidad del mercado estadounidense: entre 2007 y 2011, el iPhone se comercializó exclusivamente bajo la red de la operadora AT&T. Al contrastar el comportamiento demográfico de los condados norteamericanos con alta cobertura de dicha red frente a aquellos con señal deficiente o nula, las evidencias resultaron concluyentes.

El estudio de Middlebury College determinó que la disponibilidad de teléfonos inteligentes provocó una contracción en el número de embarazos de entre el 4,5% y el 8,0% en el segmento de mujeres de 15 a 19 años. La tendencia a la baja también afectó al grupo de 20 a 24 años, con reducciones de entre el 3,2% y el 6,6%, mientras que en las mujeres de mayor edad se registraron descensos estadísticamente significativos, aunque de menor magnitud.

Aunque Myers y Hooper aclaran que el teléfono inteligente no constituye la única variable del problema, sostienen que desempeñó un papel considerable en la caída de los nacimientos en Estados Unidos a partir de 2007.

Cambios marcados en la manera en la que se relacionan los jóvenes:

La explicación detrás de este fenómeno radica en una alteración profunda de los hábitos cotidianos. Los investigadores concluyeron que la adopción de la telefonía móvil moderna provocó un desplome vertical en el tiempo dedicado a las interacciones presenciales con amistades y en la actividad sexual en pareja, un escenario que coincidió con un incremento notable en el consumo de pornografía como potencial sustituto de las relaciones íntimas.