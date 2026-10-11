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Bayern Múnich anunció decisión de último momento con Luis Díaz: esta es

Luis Díaz no juega un partido desde el 21 de octubre, día en el que se lesionó.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
05:54 p. m.
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El pasado 21 de octubre de 2026, en un partido de Champions League vs. Arsenal, Luis Díaz sufrió una lesión muscular.

'Lucho' ingresó al terreno de juego del Allianz Arena al minuto 68, pero en una de las últimas jugadas del partido sintió un 'pinchazo' en su muslo izquierdo y tuvo que ser sustituido.

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Además, tras las respectivas pruebas médicas, se informó que Luis Díaz tuvo una pequeña rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo y que su tiempo de incapacidad se estimaría según su evolución.

En medio de esa coyuntura, después de aproximadamente dos semanas y medias, el Bayern Múnich anunció una decisión trascendental con el extremo colombiano. ¿Cuál fue?

Luis Díaz regresó a entrenamientos individuales con el Bayern Múnich: esto se informó

Sobre las 10:54 de la mañana de este 10 de noviembre, el Bayern Múnich publicó una foto de Luis Díaz y reveló que ya retornó a trabajos.

"Nada más hermoso que volver a verlos en el campo. Jamal Musiala y Sapoko Ndiaye entrenaron hoy, mientras que Luis Díaz realizó un entrenamiento individual", detalló el club.

Asimismo, se ha indicado que el guajiro continuará realizando su rehabilitación y que lo más probable es que sea convocado vs. el Lille, el 25 de noviembre, o vs. el Hamburg, el 28 de noviembre.

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 26/27

En la presente temporada, Luis Díaz ha disputado 11 partidos y anotado cinco goles (cuatro por Bundesliga y uno por Champions League).

Además, realizó una asistencia vs. Leipzig en el partido que se jugó el 17 de octubre en el estadio Allianz Arena y finalizó 6-1.

¿Cómo va el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras nueve fechas disputadas en la Bundesliga, el Bayern Múnich comparte liderato con el Borussia Dortmund luego de haber sumado 21 puntos.

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Entre tanto, en la Champions League se encuentra en la novena posición tras conseguir ocho puntos en cuatro encuentros.

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