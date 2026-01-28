CANAL RCN
Deportes

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín

Santa Fe empató 2-2 con Pereira en El Campín, reaccionó en el segundo tiempo, pero sigue sin ganar en la Liga BetPlay tras un partido intenso y lleno de emociones.

Hugo Rodallega Santa Fe vs. Pereira
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

enero 28 de 2026
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe volvió a El Campín con el impulso anímico del título de la Superliga, pero en la Liga BetPlay la historia sigue sin despegar.

Santa Fe perdería a delantero en plena competencia de 2026: partiría al exterior
RELACIONADO

Santa Fe perdería a delantero en plena competencia de 2026: partiría al exterior

El equipo cardenal empató 2-2 ante Deportivo Pereira en un partido intenso, marcado por las dificultades del terreno de juego, la resistencia del rival y una reacción que, aunque valiosa, no alcanzó para sumar de a tres.

El campeón vigente tuvo que remar desde atrás y terminó dejando sensaciones encontradas ante su gente, que esperaba un partido liguero más sólido tras la reciente consagración.

Santa Fe y un primer tiempo cuesta arriba

Desde el arranque, el compromiso se le hizo incómodo a Santa Fe. La cancha de El Campín, en malas condiciones, y un Pereira bien parado en defensa, con línea de seis en el fondo, le cerraron los caminos al local.

¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!
RELACIONADO

¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!

El conjunto matecaña apostó por el orden y el contragolpe, fórmula que terminó dándole resultado.

Al minuto 41, llegó el primer golpe para los cardenales. Christian Mafla se resbaló en salida y la jugada fue bien aprovechada por Walmer Pacheco, quien asistió a Marco Pérez para el 1-0 parcial. Santa Fe no reaccionó antes del descanso y se fue al camerino con más dudas que certezas.

El inicio del segundo tiempo fue aún más duro. Apenas al 55', Pereira amplió la ventaja con un golazo de tiro libre de Yúber Quiñones, que silenció el estadio y encendió las alarmas en el banco local.

Reacción de Santa Fe que salvó un punto

Ahí apareció la mano de Pablo Repetto. El técnico movió el banco e ingresó a Franco Fagúndez y Alexis Zapata por Ewill Murillo y Nahuel Bustos, cambios que le cambiaron la cara al equipo. Santa Fe ganó dinámica, profundidad y comenzó a encerrar a Pereira.

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

El descuento llegó rápido. Christian Mafla se redimió con un cabezazo tras centro de Alexis Zapata, y poco después, al minuto 67, Edwin Mosquera, Chirra, firmó el empate con un golazo de media distancia que levantó a la tribuna.

Cuando parecía que Santa Fe podía ir por la remontada, el mismo Mosquera vio la tarjeta roja al 81' por doble amarilla, lo que frenó el envión final.

El 2-2 dejó a los cardenales con un punto y la tarea pendiente de conseguir su primera victoria en la Liga BetPlay, pues sigue en el fondo de la tabla con solo 3 puntos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juan Fernando Quintero

¡Magia pura! Juan Fernando Quintero marcó doblete con River Plate: vea los goles

Atlético Nacional

Atlético Nacional repatriaría a multicampeón con pasado en Selección Colombia

Liga BetPlay

Millonarios vs. Medellín en riesgo: el partido volvería a aplazarse

Otras Noticias

Accidente aéreo

Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas

Tan solo 11 minutos antes del aterrizaje previsto para las 12:05 del mediodía se perdió el rastro de la aeronave que horas después fue hallada totalmente destruida.

Artistas

¿Cambió de género musical?: Maluma celebra su cumpleaños 32 con importante anuncio para su carrera

El cantante antioqueño se tomó sus redes sociales para agradecer por los mensajes en honor a su fecha especial.

América Latina

Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia con menos de un hijo por mujer

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación

Cesantías

¿Cuánto pagan de intereses de cesantías en 2026? Así puede calcular el valor