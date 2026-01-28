Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín

Independiente Santa Fe volvió a El Campín con el impulso anímico del título de la Superliga, pero en la Liga BetPlay la historia sigue sin despegar.

El equipo cardenal empató 2-2 ante Deportivo Pereira en un partido intenso, marcado por las dificultades del terreno de juego, la resistencia del rival y una reacción que, aunque valiosa, no alcanzó para sumar de a tres.

El campeón vigente tuvo que remar desde atrás y terminó dejando sensaciones encontradas ante su gente, que esperaba un partido liguero más sólido tras la reciente consagración.

Santa Fe y un primer tiempo cuesta arriba

Desde el arranque, el compromiso se le hizo incómodo a Santa Fe. La cancha de El Campín, en malas condiciones, y un Pereira bien parado en defensa, con línea de seis en el fondo, le cerraron los caminos al local.

El conjunto matecaña apostó por el orden y el contragolpe, fórmula que terminó dándole resultado.

Al minuto 41, llegó el primer golpe para los cardenales. Christian Mafla se resbaló en salida y la jugada fue bien aprovechada por Walmer Pacheco, quien asistió a Marco Pérez para el 1-0 parcial. Santa Fe no reaccionó antes del descanso y se fue al camerino con más dudas que certezas.

El inicio del segundo tiempo fue aún más duro. Apenas al 55', Pereira amplió la ventaja con un golazo de tiro libre de Yúber Quiñones, que silenció el estadio y encendió las alarmas en el banco local.

Reacción de Santa Fe que salvó un punto

Ahí apareció la mano de Pablo Repetto. El técnico movió el banco e ingresó a Franco Fagúndez y Alexis Zapata por Ewill Murillo y Nahuel Bustos, cambios que le cambiaron la cara al equipo. Santa Fe ganó dinámica, profundidad y comenzó a encerrar a Pereira.

El descuento llegó rápido. Christian Mafla se redimió con un cabezazo tras centro de Alexis Zapata, y poco después, al minuto 67, Edwin Mosquera, Chirra, firmó el empate con un golazo de media distancia que levantó a la tribuna.

Cuando parecía que Santa Fe podía ir por la remontada, el mismo Mosquera vio la tarjeta roja al 81' por doble amarilla, lo que frenó el envión final.

El 2-2 dejó a los cardenales con un punto y la tarea pendiente de conseguir su primera victoria en la Liga BetPlay, pues sigue en el fondo de la tabla con solo 3 puntos.